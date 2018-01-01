Синоптики прогнозують дощі та похолодання
Сьогодні, 12:15
В Україні у вівторок, 27 березня, циклон принесе періодичні дощі, при цьому температура повітря продовжить поступово підніматися, хоча ще можливо одне короткочасне похолодання.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, - пише Обозреватель.
За її словами, помірні опади очікуються вночі на півдні та в центральних областях, а вдень - на Сході і в Центрі.
"На Заході і Півночі - або дощ, або просто волога і хмарність. Температура повітря вночі - близько нуля, де-не-де -3... +3, завтра вдень +4... +9 градусів, на півдні до +7... +14 градусів. У Києві завтра може збільшитися хмарність та трохи покрапає. Вночі до -2 градусів, вдень до +5... +6 градусів , - уточнила Діденко.
При цьому, додала синоптик, в середу, 28 березня, очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг.
"Але вже в подальшому - ніяких мінусів навіть вночі. Нюанс. В кінці тижня посилиться вітер", - також зазначила Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, - пише Обозреватель.
За її словами, помірні опади очікуються вночі на півдні та в центральних областях, а вдень - на Сході і в Центрі.
"На Заході і Півночі - або дощ, або просто волога і хмарність. Температура повітря вночі - близько нуля, де-не-де -3... +3, завтра вдень +4... +9 градусів, на півдні до +7... +14 градусів. У Києві завтра може збільшитися хмарність та трохи покрапає. Вночі до -2 градусів, вдень до +5... +6 градусів , - уточнила Діденко.
При цьому, додала синоптик, в середу, 28 березня, очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг.
"Але вже в подальшому - ніяких мінусів навіть вночі. Нюанс. В кінці тижня посилиться вітер", - також зазначила Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Молода волинянка, яка постраждала в аварії, потребує допомоги
Сьогодні, 12:27
Синоптики прогнозують дощі та похолодання
Сьогодні, 12:15
Савченко розкритикував «парадні звіти»
Сьогодні, 11:49
Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
Сьогодні, 11:37
Медіа