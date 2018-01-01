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Синоптики прогнозують дощі та похолодання

Синоптики прогнозують дощі та похолодання
В Україні у вівторок, 27 березня, циклон принесе періодичні дощі, при цьому температура повітря продовжить поступово підніматися, хоча ще можливо одне короткочасне похолодання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, - пише Обозреватель.

За її словами, помірні опади очікуються вночі на півдні та в центральних областях, а вдень - на Сході і в Центрі.

"На Заході і Півночі - або дощ, або просто волога і хмарність. Температура повітря вночі - близько нуля, де-не-де -3... +3, завтра вдень +4... +9 градусів, на півдні до +7... +14 градусів. У Києві завтра може збільшитися хмарність та трохи покрапає. Вночі до -2 градусів, вдень до +5... +6 градусів , - уточнила Діденко.

При цьому, додала синоптик, в середу, 28 березня, очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг.

"Але вже в подальшому - ніяких мінусів навіть вночі. Нюанс. В кінці тижня посилиться вітер", - також зазначила Діденко.


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Теги: погода, прогноз
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