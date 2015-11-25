У Польщі планують створити державну агенцію для українських мігрантів
Сьогодні, 12:44
У Польщі пропонують створити державну агенцію для українських трудових мігрантів, яка б займалась захистом їхніх прав.
Таку думку в інтерв'ю "Європейській правді" висловив заступник голови МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, - пише ТСН.
За його словами, у Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників, і польські фірми потребують українських працівників, проте ці дві групи ніяк не пов’язані між собою.
«Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки», – запропонував заступник міністра.
Нагадаємо, Польща майже в півтора раза збільшить кількість робочих віз для українців. Цього року країна планує видати близько 900 тисяч дозволів.
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Таку думку в інтерв'ю "Європейській правді" висловив заступник голови МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, - пише ТСН.
За його словами, у Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників, і польські фірми потребують українських працівників, проте ці дві групи ніяк не пов’язані між собою.
«Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки», – запропонував заступник міністра.
Нагадаємо, Польща майже в півтора раза збільшить кількість робочих віз для українців. Цього року країна планує видати близько 900 тисяч дозволів.
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