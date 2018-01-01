Помер засновник «МММ» Сергій Мавроді

Сергій Мавроді.



Як повідомляє "МК", в районі 01:00 ночі 26 березня він був госпіталізований з автобусної зупинки після того, як випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці, - пише



Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - вранці він помер.



Як повідомляє "Мash", Мавроді помер о 6:40 ранку після обширного серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини смерті, тому його тіло направлено в судовий морг для розтину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Москві на 63-му році життя помер засновник фінансової піраміди "МММ"Як повідомляє "МК", в районі 01:00 ночі 26 березня він був госпіталізований з автобусної зупинки після того, як випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці, - пише Обозреватель Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - вранці він помер.Як повідомляє "Мash", Мавроді помер о 6:40 ранку після обширного серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини смерті, тому його тіло направлено в судовий морг для розтину.

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