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Помер засновник «МММ» Сергій Мавроді

Помер засновник «МММ» Сергій Мавроді
У Москві на 63-му році життя помер засновник фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді.

Як повідомляє "МК", в районі 01:00 ночі 26 березня він був госпіталізований з автобусної зупинки після того, як випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці, - пише Обозреватель.

Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - вранці він помер.

Як повідомляє "Мash", Мавроді помер о 6:40 ранку після обширного серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини смерті, тому його тіло направлено в судовий морг для розтину.

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Теги: смерть, Сергій Мавроді
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