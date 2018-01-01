Еск-заступник мера Фастова працюватиме на Волині

Радником голови Волинської обласної держадміністраціїстав екс-заступник мера Фастова. Область його відповідальності – галузь будівництва.Про це стало відомо під час оперативної наради 26 березня.Савченко наголосив , що привіз на Волинь радника, який компетентний у питаннях будівництва, капітального та поточного ремонту тощо. У Криворога, за його словами, – великий досвід. «Це радник мій по будівництву», – сказав Савченко. Мовляв, він дуже плідно працював у Київській міській держадміністрації, а нещодавно звільнився із посади заступника мера міста Фастова.Опісля Савченко наголосив, що його цікавить якість усіх робіт. Губернатор зауважив, що він і сам має досвід у галузі ремонту доріг, тому знає, що таке ямковий ремонт та який він має бути. Окрім того, очільник ОДА пригадав, як їхав на Волинь у день представлення. Мовляв, на Рівненщині він їхав трасою і знав, що Президент теж їхатиме дорогою.«На місці Президента я вже би розстріляв половину. Доріг немає однозначно. На Ровенщині ще гірше. Не будемо ображати сусідів, ну суть не в тому, це ж не вина керівника області, що ваші колеги, дорожники, кидають прямо у воду гарячий асфальт. На території нашої рідної Волинської області все-таки горілки є, щось вони там прогрівають», – додав Савченко.На Рівненщині, мовляв, навіть цього не було, тому складалося враження, що після візиту асфальт просто змиє. Тож він попросив ліпше контролювати якість.