У Харкові студент вистрибнув з 12-го поверху

У Харкові студент-іноземець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки.Інформація про подію надійшла до поліції 25 березня близько 14:50, -інформує ГУНП у Харківськії області.За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлого. Ним виявився громадянин іншої держави. Хлопець навчався в одному із вишів Дніпра.Знайомі загиблого розповіли, що їх товариш приїхав до Харкова у гості на кілька днів. Нібито, у молодика були проблеми з грошима.Факт події внесений до Журналу єдиного обліку. Обставини події встановлюються.