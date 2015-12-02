У Харкові студент вистрибнув з 12-го поверху
Сьогодні, 13:50
У Харкові студент-іноземець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки.
Інформація про подію надійшла до поліції 25 березня близько 14:50, -інформує ГУНП у Харківськії області.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлого. Ним виявився громадянин іншої держави. Хлопець навчався в одному із вишів Дніпра.
Знайомі загиблого розповіли, що їх товариш приїхав до Харкова у гості на кілька днів. Нібито, у молодика були проблеми з грошима.
Факт події внесений до Журналу єдиного обліку. Обставини події встановлюються.
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Інформація про подію надійшла до поліції 25 березня близько 14:50, -інформує ГУНП у Харківськії області.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлого. Ним виявився громадянин іншої держави. Хлопець навчався в одному із вишів Дніпра.
Знайомі загиблого розповіли, що їх товариш приїхав до Харкова у гості на кілька днів. Нібито, у молодика були проблеми з грошима.
Факт події внесений до Журналу єдиного обліку. Обставини події встановлюються.
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