У Луцьку патрульні повернули пенсіонерці загублену сумку

У Луцьку на вулиці Ковельській, сьогодні 26 березня, патрульні прибули на виклик, де повідомлялось про знайдену жіночу сумочку.Тут знаходилась незначна сума грошей, пенсійне посвідчення, записник та інші речі, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Правоохоронці встановили особу можливої власниці та її адресу.«Коли прибули до неї додому, родич повідомив, що 82-річна жінка перехвилювалась через загублену сумку, їй викликали швидку допомогу, і вона зараз заснула. Тож сумку передали онуку», - розповів інспектор Патрульної поліції ВолиніРодич подякував поліцейським за службу.