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У Луцьку патрульні повернули пенсіонерці загублену сумку

У Луцьку патрульні повернули пенсіонерці загублену сумку
У Луцьку на вулиці Ковельській, сьогодні 26 березня, патрульні прибули на виклик, де повідомлялось про знайдену жіночу сумочку.

Тут знаходилась незначна сума грошей, пенсійне посвідчення, записник та інші речі, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Правоохоронці встановили особу можливої власниці та її адресу.

«Коли прибули до неї додому, родич повідомив, що 82-річна жінка перехвилювалась через загублену сумку, їй викликали швидку допомогу, і вона зараз заснула. Тож сумку передали онуку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Валентин.

Родич подякував поліцейським за службу.

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Теги: сумка, згуба
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