У Луцьку патрульні повернули пенсіонерці загублену сумку
Сьогодні, 13:58
У Луцьку на вулиці Ковельській, сьогодні 26 березня, патрульні прибули на виклик, де повідомлялось про знайдену жіночу сумочку.
Тут знаходилась незначна сума грошей, пенсійне посвідчення, записник та інші речі, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці встановили особу можливої власниці та її адресу.
«Коли прибули до неї додому, родич повідомив, що 82-річна жінка перехвилювалась через загублену сумку, їй викликали швидку допомогу, і вона зараз заснула. Тож сумку передали онуку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Валентин.
Родич подякував поліцейським за службу.
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Тут знаходилась незначна сума грошей, пенсійне посвідчення, записник та інші речі, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці встановили особу можливої власниці та її адресу.
«Коли прибули до неї додому, родич повідомив, що 82-річна жінка перехвилювалась через загублену сумку, їй викликали швидку допомогу, і вона зараз заснула. Тож сумку передали онуку», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Валентин.
Родич подякував поліцейським за службу.
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