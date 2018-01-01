Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц прийняв Валентина Наливайченка*
Сьогодні, 14:03
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц прийняв лідера Руху "Справедливість", екс-главу СБУ Валентина Наливайченка.
Перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпрі, Наливайченко повідомив деталі зустрічі, - повідомили у прес-службі руху.
Він, зокрема, нагадав, що С.Курц був одним із перших високих зарубіжних представників, який, у ранзі міністра закордонних справ, відвідав Україну на самому початку агресії РФ щодо України.
"Як і під час тієї зустрічі 9 березня 2014 року, так і тепер, мене вразила його прихильність до України, обізнаність в нашій внутрішній ситуації, налаштованість допомагати. В особі Себестіана Курца ми маємо надійного друга України", - зазначив В.Наливайченко.
Сторони обговорили широке коло питань: від безпекової і гуманітарної ситуації в анексованому Криму та на окупованих територій України на сході до ключових аспектів допомоги міжнародного співтовариства у протидії агресії з боку РФ, зокрема діяльності місії ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста.
Валентин Наливайченко висловив Себастіану Курцу вдячність і прохання щодо подальшої підтримки України у протидії російській агресії та надання гуманітарної допомоги українським волонтерським організаціям, серед яких - і Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. М.Пирогова.
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Перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпрі, Наливайченко повідомив деталі зустрічі, - повідомили у прес-службі руху.
Він, зокрема, нагадав, що С.Курц був одним із перших високих зарубіжних представників, який, у ранзі міністра закордонних справ, відвідав Україну на самому початку агресії РФ щодо України.
"Як і під час тієї зустрічі 9 березня 2014 року, так і тепер, мене вразила його прихильність до України, обізнаність в нашій внутрішній ситуації, налаштованість допомагати. В особі Себестіана Курца ми маємо надійного друга України", - зазначив В.Наливайченко.
Сторони обговорили широке коло питань: від безпекової і гуманітарної ситуації в анексованому Криму та на окупованих територій України на сході до ключових аспектів допомоги міжнародного співтовариства у протидії агресії з боку РФ, зокрема діяльності місії ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста.
Валентин Наливайченко висловив Себастіану Курцу вдячність і прохання щодо подальшої підтримки України у протидії російській агресії та надання гуманітарної допомоги українським волонтерським організаціям, серед яких - і Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. М.Пирогова.
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