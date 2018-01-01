Бійці 14-ої бригади вчились звільняти заручників. ФОТО

Бійці 14-ої окремої механізованої бригади разом з іноземними військовими підрозділами вчились звільняти населені пункти та знешкоджувати незаконні збройні формування.Про це повідомляє прес-служба бригади.На Львівщині в Міжнародному центрі миротворочості та безпеки військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади у взаємодії з іноземними військовими підрозділами демонструють відмінні навики звільнення населених пунктів та знешкодження незаконних збройних формувань.Як результат, противника знешкоджено, населений пункт звільнено, його жителі – в безпеці.«І хоча під час вишколу не завжди буває легко, в боях, а вони ще випадуть на нашу долю, ми, не вагаючись, вкажемо ворогові його місце», - йдеться у повідомленні.