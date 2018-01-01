Бійці 14-ої бригади вчились звільняти заручників. ФОТО
Сьогодні, 18:36
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади разом з іноземними військовими підрозділами вчились звільняти населені пункти та знешкоджувати незаконні збройні формування.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
На Львівщині в Міжнародному центрі миротворочості та безпеки військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади у взаємодії з іноземними військовими підрозділами демонструють відмінні навики звільнення населених пунктів та знешкодження незаконних збройних формувань.
Як результат, противника знешкоджено, населений пункт звільнено, його жителі – в безпеці.
«І хоча під час вишколу не завжди буває легко, в боях, а вони ще випадуть на нашу долю, ми, не вагаючись, вкажемо ворогові його місце», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба бригади.
На Львівщині в Міжнародному центрі миротворочості та безпеки військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади у взаємодії з іноземними військовими підрозділами демонструють відмінні навики звільнення населених пунктів та знешкодження незаконних збройних формувань.
Як результат, противника знешкоджено, населений пункт звільнено, його жителі – в безпеці.
«І хоча під час вишколу не завжди буває легко, в боях, а вони ще випадуть на нашу долю, ми, не вагаючись, вкажемо ворогові його місце», - йдеться у повідомленні.
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