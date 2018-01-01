«Дійсно сучасний, хороший тролейбус», - нардеп про «Богдан»
Сьогодні, 18:24
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Юрій Шаповалов позитивно вражений виробництвом на луцькому автозаводі «Богдан Моторс».
Про це він розповів під час візиту на підприємство 26 березня.
Шаповалов є нардепом від Кременчука, тому разом із очільником міста Віталієм Малецьким завітав до Луцька, аби оглянути тролейбуси, як вже незабаром поїдуть на Полтавщину. Після оглядин транспорту та виробництва посадовець залишився задоволеним.
«Нам цікаво було подивитися виробництво – українське виробництво, що не мало важливо. Локальна збірка до 90% - практично всі комплектуючі українські, є частина європейських. Російських тут немає, щоб не спекулювали на цих питаннях», - зауважив Шаповалов.
За словами нардепа, виробництво йому сподобалося. Він оцінив великі, акуратні і чисті зварювальні та збиральні цехи . Мовляв, хотілося б, аби Україну знали не лише як сировинний придаток Європи, а й як експортера якісної продукції, техніки зокрема.
«Ще раз по «Богдану» скажу – особисто моє враження дуже позитивне. Дійсно сучасний, хороший тролейбус. За експлуатаційними якостями будемо, сподіватися, все буде добре. У нас (в Кременчуці, - ред.) вже є тролейбус, який зарекомендував себе непогано», - підсумував Шаповалов.
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Про це він розповів під час візиту на підприємство 26 березня.
Шаповалов є нардепом від Кременчука, тому разом із очільником міста Віталієм Малецьким завітав до Луцька, аби оглянути тролейбуси, як вже незабаром поїдуть на Полтавщину. Після оглядин транспорту та виробництва посадовець залишився задоволеним.
«Нам цікаво було подивитися виробництво – українське виробництво, що не мало важливо. Локальна збірка до 90% - практично всі комплектуючі українські, є частина європейських. Російських тут немає, щоб не спекулювали на цих питаннях», - зауважив Шаповалов.
За словами нардепа, виробництво йому сподобалося. Він оцінив великі, акуратні і чисті зварювальні та збиральні цехи . Мовляв, хотілося б, аби Україну знали не лише як сировинний придаток Європи, а й як експортера якісної продукції, техніки зокрема.
«Ще раз по «Богдану» скажу – особисто моє враження дуже позитивне. Дійсно сучасний, хороший тролейбус. За експлуатаційними якостями будемо, сподіватися, все буде добре. У нас (в Кременчуці, - ред.) вже є тролейбус, який зарекомендував себе непогано», - підсумував Шаповалов.
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