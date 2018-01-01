27 березня на Волині: гортаючи календар

Костянтин Патракеєв (на фото), громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв, політолог Олександр Новосад.



Також день народження 27 березня у помічниці народного депутата Ігоря Гузя Ольги Коритнєвої, продюсера Волинської регіональної дирекції «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Костянтина Лоцмана.



Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.



Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.



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