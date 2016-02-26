вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові чоловіка облили кислотою

У Львові чоловіка облили кислотою
У Львові постраждалого облив кислотою колишній чоловік його співмешканки. При цьому ще не відомо, яку саме кислоту застосував нападник.

Порушено кримінальну справу, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У понеділок у Львові на вулиці Чукаріна у Сихівському районі чоловік хлюпнув кислоту в обличчя 47-річному львів'янину.

Близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень доставлено 47-річного львів'янина. У чоловіка виявили опік очей і пошкодження шкіри голови.

Як встановили поліцейські, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки. При цьому ще не відомо, яку саме кислоту застосував нападник.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про нанесення умисних тілесних пошкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України). Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, кислота, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня
Сьогодні, 20:00
У Львові чоловіка облили кислотою
Сьогодні, 19:43
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 березня
Сьогодні, 19:00
Бійці 14-ої бригади вчились звільняти заручників. ФОТО
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
Український військовий самотужки затримав небезпечного вбивцю Український військовий самотужки затримав небезпечного вбивцю
26 лютий, 2016, 03:46
Львів’янка розбила голову дитині, яка штовхнула візочок з малюком Львів’янка розбила голову дитині, яка штовхнула візочок з малюком
10 січень, 2016, 08:33
У центрі Львова розстріляли джип: є жертви У центрі Львова розстріляли джип: є жертви
24 серпень, 2012, 16:06
Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років
23 березень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 2
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
Сьогодні, 12:30
 1
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям
Сьогодні, 21:07
 0
Кіберполіція затримала українського хакера, котрий взламував комп'ютери світових банків
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8