У Львові чоловіка облили кислотою
Сьогодні, 19:43
У Львові постраждалого облив кислотою колишній чоловік його співмешканки. При цьому ще не відомо, яку саме кислоту застосував нападник.
Порушено кримінальну справу, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У понеділок у Львові на вулиці Чукаріна у Сихівському районі чоловік хлюпнув кислоту в обличчя 47-річному львів'янину.
Близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень доставлено 47-річного львів'янина. У чоловіка виявили опік очей і пошкодження шкіри голови.
Як встановили поліцейські, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки. При цьому ще не відомо, яку саме кислоту застосував нападник.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про нанесення умисних тілесних пошкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України). Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років.
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Порушено кримінальну справу, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У понеділок у Львові на вулиці Чукаріна у Сихівському районі чоловік хлюпнув кислоту в обличчя 47-річному львів'янину.
Близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень доставлено 47-річного львів'янина. У чоловіка виявили опік очей і пошкодження шкіри голови.
Як встановили поліцейські, потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки. При цьому ще не відомо, яку саме кислоту застосував нападник.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про нанесення умисних тілесних пошкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України). Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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