Суцільне болото: на Волині через погану дорогу не їздять автобуси
Сьогодні, 15:05
Тема жахливого стану доріг на Волині неодноразово піднімалась у ЗМІ.
Цього разу сигнал «SOS» журналісти отримали із села Мельники-Мостище. Тут минулого тижня на в’їзді в населений пункт близько 50 метрів білощебеневого автошляху внаслідок розкисання грунту перетворилися у справжнє болото, - пише газета Полісся.
У цій пастці спочатку застряг рейсовий автобус Луцьк-Щитинь, а згодом перевізник взагалі відмовився їхати за вказаним маршрутом. З кожним днем ситуація погіршувалася. Тому, аби не втрапити в халепу, водії змушені об’їжджати знищену ділянку дороги полем навколо величезного невпорядкованого сміттєзвалища.
Учителька Черченської загальноосвітньої школи Віра Шептур розповідає, що, проїхавши повз смітник, не могла заспокоїтись.
“Ми живемо в час кардинальної безвідповідальності. Ніхто ні про що і ні про кого не думає. Так і для нас місцева влада вже давно перестала бути підтримкою та опорою. І, що найголовніше, люди абсолютно зневірені, мовляв, для чого звертатися, все одно не допоможуть. Так от і в цьому випадку: шматок дороги невідремонтований ось уже скільки днів....”, — бідкається жінка.
Ситуація створює незручності і для школярів із сіл Мельники, Мостище, які навчаються в старших класах Черченської школи. Їхні сторінки в соцмережах рясніють розповідями про те, як нелегко їм доводиться діставатися до школи.
«Не всі маршрутки курсують, тому долати 6 км нерідко доводиться пішки. З’явитися у школі вчасно і чистим – нереально», – говорить одинадцятикласник Іван Солонінко.
Місцевий житель Роман Березнюк вважає, що імовірною причиною цього є великогабаритні вантажівки, які почали їздити в село за сільгосппродукцією.
Перевізник Ростислав Кот розповідає, що рейсовим автобусом Луцьк-Щитинь їхати полем, як інші водії, не ризикує:
«Ми зупиняємось біля тої прірви, щоб пересадити людей в інші маршрутки. А далі людей везуть водії Анатолій Маковецький або ж Андрій Кривдік. Я вже телефонував і в автодор, і в Департамент інфраструктури й туризму ОДА, і в райдержадміністрацію, проте марно. Мені відповіли: хочеш – їдь, не хочеш – не їдь. А владнати ситуацію не можуть, бо немає фінансової можливості. Минулого року в селі Мельники я вже ремонтував одну ділянку дороги за власний кошт».
Мельнико-Мостищенський сільський голова Тетяна Моцюк відмовилась надавати будь-які коментарі з цього приводу.
Керівник підприємства «Волинський облавтодор» Микола Янчук обіцяє, що проблему невдовзі вирішать.
«На дорогу в селі Мельники планують завезти близько ста тонн щебеню. Але поки лежатиме сніг, ремонтувати не будуть. Загалом у квітні для ремонту доріг нам планують виділити 9 мільйонів гривень. Всі начальники філій триматимуть зв’язок з місцевими адміністраціями, а ті в свою чергу визначатимуть, де передусім потрібно залатати ями», — зазначив посадовець.
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Цього разу сигнал «SOS» журналісти отримали із села Мельники-Мостище. Тут минулого тижня на в’їзді в населений пункт близько 50 метрів білощебеневого автошляху внаслідок розкисання грунту перетворилися у справжнє болото, - пише газета Полісся.
У цій пастці спочатку застряг рейсовий автобус Луцьк-Щитинь, а згодом перевізник взагалі відмовився їхати за вказаним маршрутом. З кожним днем ситуація погіршувалася. Тому, аби не втрапити в халепу, водії змушені об’їжджати знищену ділянку дороги полем навколо величезного невпорядкованого сміттєзвалища.
Учителька Черченської загальноосвітньої школи Віра Шептур розповідає, що, проїхавши повз смітник, не могла заспокоїтись.
“Ми живемо в час кардинальної безвідповідальності. Ніхто ні про що і ні про кого не думає. Так і для нас місцева влада вже давно перестала бути підтримкою та опорою. І, що найголовніше, люди абсолютно зневірені, мовляв, для чого звертатися, все одно не допоможуть. Так от і в цьому випадку: шматок дороги невідремонтований ось уже скільки днів....”, — бідкається жінка.
Ситуація створює незручності і для школярів із сіл Мельники, Мостище, які навчаються в старших класах Черченської школи. Їхні сторінки в соцмережах рясніють розповідями про те, як нелегко їм доводиться діставатися до школи.
«Не всі маршрутки курсують, тому долати 6 км нерідко доводиться пішки. З’явитися у школі вчасно і чистим – нереально», – говорить одинадцятикласник Іван Солонінко.
Місцевий житель Роман Березнюк вважає, що імовірною причиною цього є великогабаритні вантажівки, які почали їздити в село за сільгосппродукцією.
Перевізник Ростислав Кот розповідає, що рейсовим автобусом Луцьк-Щитинь їхати полем, як інші водії, не ризикує:
«Ми зупиняємось біля тої прірви, щоб пересадити людей в інші маршрутки. А далі людей везуть водії Анатолій Маковецький або ж Андрій Кривдік. Я вже телефонував і в автодор, і в Департамент інфраструктури й туризму ОДА, і в райдержадміністрацію, проте марно. Мені відповіли: хочеш – їдь, не хочеш – не їдь. А владнати ситуацію не можуть, бо немає фінансової можливості. Минулого року в селі Мельники я вже ремонтував одну ділянку дороги за власний кошт».
Мельнико-Мостищенський сільський голова Тетяна Моцюк відмовилась надавати будь-які коментарі з цього приводу.
Керівник підприємства «Волинський облавтодор» Микола Янчук обіцяє, що проблему невдовзі вирішать.
«На дорогу в селі Мельники планують завезти близько ста тонн щебеню. Але поки лежатиме сніг, ремонтувати не будуть. Загалом у квітні для ремонту доріг нам планують виділити 9 мільйонів гривень. Всі начальники філій триматимуть зв’язок з місцевими адміністраціями, а ті в свою чергу визначатимуть, де передусім потрібно залатати ями», — зазначив посадовець.
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Коментарі 1
Всі дороги нищаться через те що немає відводу води з доріг. Невже важко пустити грейдер.
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