Книгарня «Є» запрошує на презентацію книги
Сьогодні, 15:23
Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Артема Полежаки «Навісні пісні», що відбудеться 26 березня о 18:30 за участю автора.
«Навісні пісні» — друга книга поета, який працює безпосередньо з реальністю, тією реальністю, що починається одразу за дверима квартири.
Довідка:
Артем Полежака народився 1975 року. Переможець чисельних чемпіонатів зі слем-поезії (Київ, Хмельницький, Миколаїв, Харків і т.д.) Постійний ведучий концертів і провокативних акцій («Київська Барикада», «Житомирська Барикада», «День Незалежності з Махном» та ін.). Лауреат Міжнародної літературної премії ім. Олеся Ульяненка. Автор текстів пісень «Kozak System», Ореста Лютого, «Барабас», «Телері», «Бумбокс». Перша збірка «Стіхи о жизні» побачила світ у 2016 році.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Луцьк,
вул. Лесі Українки, 30
Телефон: (0332) 724376
Вхід вільний.
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«Навісні пісні» — друга книга поета, який працює безпосередньо з реальністю, тією реальністю, що починається одразу за дверима квартири.
Довідка:
Артем Полежака народився 1975 року. Переможець чисельних чемпіонатів зі слем-поезії (Київ, Хмельницький, Миколаїв, Харків і т.д.) Постійний ведучий концертів і провокативних акцій («Київська Барикада», «Житомирська Барикада», «День Незалежності з Махном» та ін.). Лауреат Міжнародної літературної премії ім. Олеся Ульяненка. Автор текстів пісень «Kozak System», Ореста Лютого, «Барабас», «Телері», «Бумбокс». Перша збірка «Стіхи о жизні» побачила світ у 2016 році.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Луцьк,
вул. Лесі Українки, 30
Телефон: (0332) 724376
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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