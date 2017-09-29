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Книгарня «Є» запрошує на презентацію книги

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книги
Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Артема Полежаки «Навісні пісні», що відбудеться 26 березня о 18:30 за участю автора.

«Навісні пісні» — друга книга поета, який працює безпосередньо з реальністю, тією реальністю, що починається одразу за дверима квартири.

Довідка:
Артем Полежака народився 1975 року. Переможець чисельних чемпіонатів зі слем-поезії (Київ, Хмельницький, Миколаїв, Харків і т.д.) Постійний ведучий концертів і провокативних акцій («Київська Барикада», «Житомирська Барикада», «День Незалежності з Махном» та ін.). Лауреат Міжнародної літературної премії ім. Олеся Ульяненка. Автор текстів пісень «Kozak System», Ореста Лютого, «Барабас», «Телері», «Бумбокс». Перша збірка «Стіхи о жизні» побачила світ у 2016 році.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Луцьк,
вул. Лесі Українки, 30
Телефон: (0332) 724376
Вхід вільний.


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Теги: книгарня
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