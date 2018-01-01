Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Сьогодні, 15:27
25 березня в центрі російського міста Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня».
Віце-губернатор області Володимир Чернов розповів, що пожежа спалахнула в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку, – пише ТСН.
В будівлі впали два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. За останніми даними, загинуло 64 людини. Слідчі виявили серйозні порушення: пожежні виходи були заблоковані, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу відімкнув систему оповіщення.
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Віце-губернатор області Володимир Чернов розповів, що пожежа спалахнула в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку, – пише ТСН.
В будівлі впали два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. За останніми даними, загинуло 64 людини. Слідчі виявили серйозні порушення: пожежні виходи були заблоковані, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу відімкнув систему оповіщення.
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