Опублікували фото з пожежі в Кемерово





Віце-губернатор області Володимир Чернов розповів, що пожежа спалахнула в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку, – пише



В будівлі впали два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. За останніми даними, загинуло 64 людини. Слідчі виявили серйозні порушення: пожежні виходи були заблоковані, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу відімкнув систему оповіщення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 березня в центрі російського міста Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня».Віце-губернатор області Володимир Чернов розповів, що пожежа спалахнула в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку, – пише ТСН В будівлі впали два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. За останніми даними, загинуло 64 людини. Слідчі виявили серйозні порушення: пожежні виходи були заблоковані, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу відімкнув систему оповіщення.

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