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Опублікували фото з пожежі в Кемерово

Опублікували фото з пожежі в Кемерово
25 березня в центрі російського міста Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня».

Віце-губернатор області Володимир Чернов розповів, що пожежа спалахнула в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку, – пише ТСН.

В будівлі впали два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. За останніми даними, загинуло 64 людини. Слідчі виявили серйозні порушення: пожежні виходи були заблоковані, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу відімкнув систему оповіщення.

Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Опублікували фото з пожежі в Кемерово

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Теги: НП, пожежа, РФ
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