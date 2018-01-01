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Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги

Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги
У Луцьку місцеві жителі скаржаться на відкритий люк, що знаходиться на вулиці Гірній. Люди накидали в нього гілля, аби туди ніхто не впав.

Відповідну скаргу на порталі «Відкрите місто» зареєструвала користувачка Світлана Мельничук.

«На вулиці Гірна просто серед дороги - діра, в яку може влетіти машина, або людина. Прошу комунальників звернути увагу. Мешканці вже напхали туди гілляк, аби було видно небезпеку», - йдеться у повідомленні.

Вирішуватиме це питання Департамент житлово-комунального підприємства.

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Теги: дорога, люк, відкрите місто
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