Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги
Сьогодні, 15:52
У Луцьку місцеві жителі скаржаться на відкритий люк, що знаходиться на вулиці Гірній. Люди накидали в нього гілля, аби туди ніхто не впав.
Відповідну скаргу на порталі «Відкрите місто» зареєструвала користувачка Світлана Мельничук.
«На вулиці Гірна просто серед дороги - діра, в яку може влетіти машина, або людина. Прошу комунальників звернути увагу. Мешканці вже напхали туди гілляк, аби було видно небезпеку», - йдеться у повідомленні.
Вирішуватиме це питання Департамент житлово-комунального підприємства.
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Відповідну скаргу на порталі «Відкрите місто» зареєструвала користувачка Світлана Мельничук.
«На вулиці Гірна просто серед дороги - діра, в яку може влетіти машина, або людина. Прошу комунальників звернути увагу. Мешканці вже напхали туди гілляк, аби було видно небезпеку», - йдеться у повідомленні.
Вирішуватиме це питання Департамент житлово-комунального підприємства.
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