Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги





Відповідну скаргу на порталі Світлана Мельничук.



«На вулиці Гірна просто серед дороги - діра, в яку може влетіти машина, або людина. Прошу комунальників звернути увагу. Мешканці вже напхали туди гілляк, аби було видно небезпеку», - йдеться у повідомленні.



Вирішуватиме це питання Департамент житлово-комунального підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку місцеві жителі скаржаться на відкритий люк, що знаходиться на вулиці Гірній. Люди накидали в нього гілля, аби туди ніхто не впав.Відповідну скаргу на порталі «Відкрите місто» зареєструвала користувачка«На вулиці Гірна просто серед дороги - діра, в яку може влетіти машина, або людина. Прошу комунальників звернути увагу. Мешканці вже напхали туди гілляк, аби було видно небезпеку», - йдеться у повідомленні.Вирішуватиме це питання Департамент житлово-комунального підприємства.

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