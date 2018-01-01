69-річна львів’янка пробігла 200-кілометровий марафон

Лариса Лабарткава зайняла друге місце серед жінок під час 48-годинного пробігу «Самоподолання» у Білорусі, пробігши 212 км.



Про це 26 березня повідомила прес-служба ЛОДА, – пише



«Змагання відбувалися в складних умовах, адже температура досягала 16-20 градусів морозу, що сповільнювало біг, але Лариса Лабарткава не зійшла з дистанції. На цих змаганнях вона була найстаршою учасницею за віком, маючи 69 років», – йдеться у повідомленні ЛОДА.



Як розповів син Лариси Лабарткави Костянтин, дводобовий міжнародний ультрамарафон у 100-тисячному місті Ліда на північному заході Білорусі відбувся на початку березня. Загалом на старт вийшли понад 250 учасників з Білорусі, України, Польщі, Росії та Молдови.



69-річна Лариса Лабарткава почала займатись бігом 20 років тому. За цей час вона брала участь у пробігах у Великобританії, Італії, Польщі, Молдові, Швеції, Австрії та інших країнах. До цього Лариса Лабарткава з 20 років займалась альпінізмом, була кандидаткою у майстри спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львів’янказайняла друге місце серед жінок під час 48-годинного пробігу «Самоподолання» у Білорусі, пробігши 212 км.Про це 26 березня повідомила прес-служба ЛОДА, – пише Zaxid.net «Змагання відбувалися в складних умовах, адже температура досягала 16-20 градусів морозу, що сповільнювало біг, але Лариса Лабарткава не зійшла з дистанції. На цих змаганнях вона була найстаршою учасницею за віком, маючи 69 років», – йдеться у повідомленні ЛОДА.Як розповів син Лариси Лабарткави, дводобовий міжнародний ультрамарафон у 100-тисячному місті Ліда на північному заході Білорусі відбувся на початку березня. Загалом на старт вийшли понад 250 учасників з Білорусі, України, Польщі, Росії та Молдови.69-річна Лариса Лабарткава почала займатись бігом 20 років тому. За цей час вона брала участь у пробігах у Великобританії, Італії, Польщі, Молдові, Швеції, Австрії та інших країнах. До цього Лариса Лабарткава з 20 років займалась альпінізмом, була кандидаткою у майстри спорту.

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