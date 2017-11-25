Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат

Андрій Рева розповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсійних виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами.



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«Проблема полягає у тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000-го року все прозоро та зрозуміло – державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати – фактично встановлювала їх. До того ж були сфери, які хронічно недофінансовувалися. Наприклад, селяни в колгоспі – що вони могли на трудоднях заробити? Навіть, коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарка, молодший медичний персонал, зарплати 60-80 карбованців. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень», - сказав Андрій Рева.



За словами Міністра, сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але за будь-яких умов єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.



Разом з тим усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політикирозповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсійних виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами.Про це інформує Урядовий портал «Проблема полягає у тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000-го року все прозоро та зрозуміло – державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати – фактично встановлювала їх. До того ж були сфери, які хронічно недофінансовувалися. Наприклад, селяни в колгоспі – що вони могли на трудоднях заробити? Навіть, коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарка, молодший медичний персонал, зарплати 60-80 карбованців. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень», - сказав Андрій Рева.За словами Міністра, сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але за будь-яких умов єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.Разом з тим усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.

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