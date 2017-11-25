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Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат

Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат
Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсійних виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами.

Про це інформує Урядовий портал.

«Проблема полягає у тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000-го року все прозоро та зрозуміло – державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати – фактично встановлювала їх. До того ж були сфери, які хронічно недофінансовувалися. Наприклад, селяни в колгоспі – що вони могли на трудоднях заробити? Навіть, коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарка, молодший медичний персонал, зарплати 60-80 карбованців. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень», - сказав Андрій Рева.

За словами Міністра, сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але за будь-яких умов єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.

Разом з тим усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.

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Теги: пенсія, реформа
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