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Україна висилає російських дипломатів

Україна висилає російських дипломатів
Україна вирішила вислати зі своєї території російських дипломатів.

Про це в понеділок, 26 березня, заявив президент Петро Порошенко, - пише Корреспондент.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна, в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, і в координації з країнами ЄС, прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися. А, як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені", - йдеться в заяві Порошенка.

За його словами, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не тільки до суверенітету незалежних держав, але і до цінності людського життя.

"Україна відчуває це щодня в анексованому Криму і на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок - збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включаючи посилення персональних, фінансових і економічних санкцій", - підкреслив президент.

Він також додав, що "наша зспільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою і жорсткою для недопущення нових людських трагедій і забезпечення поваги до норм міжнародного права".

Раніше повідомлялося, що США і ряд європейських країн 26 березня оголосять про висилання російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Незабаром у Чехії заявили, що у зв'язку зі "справою Скрипаля" мають намір висилати з країни не дипломатів, а "незадекларованих шпигунів", які працюють під дипломатичним прикриттям.

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Теги: російські дипломати
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Коментарі 1
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це так поц рійотично! Нехай би яйця відрізав за кумпанію.
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