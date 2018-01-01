Україна висилає російських дипломатів
Сьогодні, 16:44
Україна вирішила вислати зі своєї території російських дипломатів.
Про це в понеділок, 26 березня, заявив президент Петро Порошенко, - пише Корреспондент.
"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна, в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, і в координації з країнами ЄС, прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися. А, як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені", - йдеться в заяві Порошенка.
За його словами, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не тільки до суверенітету незалежних держав, але і до цінності людського життя.
"Україна відчуває це щодня в анексованому Криму і на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок - збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включаючи посилення персональних, фінансових і економічних санкцій", - підкреслив президент.
Він також додав, що "наша зспільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою і жорсткою для недопущення нових людських трагедій і забезпечення поваги до норм міжнародного права".
Раніше повідомлялося, що США і ряд європейських країн 26 березня оголосять про висилання російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Незабаром у Чехії заявили, що у зв'язку зі "справою Скрипаля" мають намір висилати з країни не дипломатів, а "незадекларованих шпигунів", які працюють під дипломатичним прикриттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в понеділок, 26 березня, заявив президент Петро Порошенко, - пише Корреспондент.
"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна, в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, і в координації з країнами ЄС, прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися. А, як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені", - йдеться в заяві Порошенка.
За його словами, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не тільки до суверенітету незалежних держав, але і до цінності людського життя.
"Україна відчуває це щодня в анексованому Криму і на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок - збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включаючи посилення персональних, фінансових і економічних санкцій", - підкреслив президент.
Він також додав, що "наша зспільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою і жорсткою для недопущення нових людських трагедій і забезпечення поваги до норм міжнародного права".
Раніше повідомлялося, що США і ряд європейських країн 26 березня оголосять про висилання російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Незабаром у Чехії заявили, що у зв'язку зі "справою Скрипаля" мають намір висилати з країни не дипломатів, а "незадекларованих шпигунів", які працюють під дипломатичним прикриттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
це так поц рійотично! Нехай би яйця відрізав за кумпанію.
Останні новини
Волинській громаді передали землю вартістю 100 тисяч
Сьогодні, 17:18
Україна висилає російських дипломатів
Сьогодні, 16:44
У Нововолинську завищили тарифи на тепло
Сьогодні, 16:28
69-річна львів’янка пробігла 200-кілометровий марафон
Сьогодні, 16:10
Медіа