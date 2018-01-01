Україна висилає російських дипломатів





Про це в понеділок, 26 березня, заявив президент Петро Порошенко, - пише



"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна, в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, і в координації з країнами ЄС, прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися. А, як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені", - йдеться в заяві Порошенка.



За його словами, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не тільки до суверенітету незалежних держав, але і до цінності людського життя.



"Україна відчуває це щодня в анексованому Криму і на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок - збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включаючи посилення персональних, фінансових і економічних санкцій", - підкреслив президент.



Він також додав, що "наша зспільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою і жорсткою для недопущення нових людських трагедій і забезпечення поваги до норм міжнародного права".



Раніше повідомлялося, що США і ряд європейських країн 26 березня оголосять про висилання російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Незабаром у Чехії заявили, що у зв'язку зі "справою Скрипаля" мають намір висилати з країни не дипломатів, а "незадекларованих шпигунів", які працюють під дипломатичним прикриттям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна вирішила вислати зі своєї території російських дипломатів.Про це в понеділок, 26 березня, заявив президент Петро Порошенко, - пише Корреспондент "У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна, в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, і в координації з країнами ЄС, прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися. А, як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені", - йдеться в заяві Порошенка.За його словами, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не тільки до суверенітету незалежних держав, але і до цінності людського життя."Україна відчуває це щодня в анексованому Криму і на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок - збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включаючи посилення персональних, фінансових і економічних санкцій", - підкреслив президент.Він також додав, що "наша зспільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою і жорсткою для недопущення нових людських трагедій і забезпечення поваги до норм міжнародного права".Раніше повідомлялося, що США і ряд європейських країн 26 березня оголосять про висилання російських дипломатів через отруєння екс-розвідниката його дочки в британському Солсбері. Незабаром у Чехії заявили, що у зв'язку зі "справою Скрипаля" мають намір висилати з країни не дипломатів, а "незадекларованих шпигунів", які працюють під дипломатичним прикриттям.

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