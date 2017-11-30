вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українцям заборонили відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання

Українцям заборонили відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання
Громадянам України заборонили відмовлятися від карт посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань, відповідне рішення прийняв Касаційний адміністративний суд Верховного Суду.

Про це в понеділок, 26 березня, повідомляють Українські Новини з посиланням на представника прес-служби суду.

"Сьогодні Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову", - повідомила вона.

Позов був розглянутий Верховним Судом як показову справу. Таким чином, рішення Верховного Суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах.

15 лютого Верховний Суд відкрив провадження у цій показовій справі, оскільки отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду про законність відмови громадян від ID-карток.

Позов у суд 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дігтяр.

У позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки.

Звернення обгрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування і переконання заперечує, щоб паспорт громадянина України їй робили в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.

Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і в формі книжечки.

Тому, на її думку, виготовлення паспорта в формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.

Раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив оформляти паспорти у вигляді книжки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ID-картки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленька волинянка, в яку стріляла сестра, потребує допомоги
Сьогодні, 17:21
Волинській громаді передали землю вартістю 100 тисяч
Сьогодні, 17:18
Українцям заборонили відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання
Сьогодні, 17:17
Україна висилає російських дипломатів
Сьогодні, 16:44
У Нововолинську завищили тарифи на тепло
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
Міносвіти рекомендує 9-класникам заздалегідь отримати ID-картки Міносвіти рекомендує 9-класникам заздалегідь отримати ID-картки
30 листопад, 2017, 10:45
Основні факти про заміну паперових паспортів на ID-картки Основні факти про заміну паперових паспортів на ID-картки
16 грудень, 2015, 07:32
З нового року в Україні вводять ID-картки З нового року в Україні вводять ID-картки
14 жовтень, 2015, 05:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 2
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
Сьогодні, 12:30
 1
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Пенсіонерам обіцяють перерахунок виплат
Сьогодні, 18:03
 0
Показали, які тролейбуси луцький «Богдан Моторс» зробив для Кременчука
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8