Українцям заборонили відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання





Про це в понеділок, 26 березня, повідомляють



"Сьогодні Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову", - повідомила вона.



Позов був розглянутий Верховним Судом як показову справу. Таким чином, рішення Верховного Суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах.



15 лютого Верховний Суд відкрив провадження у цій показовій справі, оскільки отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду про законність відмови громадян від ID-карток.



Позов у суд 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дігтяр.



У позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки.



Звернення обгрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування і переконання заперечує, щоб паспорт громадянина України їй робили в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.



Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і в формі книжечки.



Тому, на її думку, виготовлення паспорта в формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.



Раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив оформляти паспорти у вигляді книжки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянам України заборонили відмовлятися від карт посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань, відповідне рішення прийняв Касаційний адміністративний суд Верховного Суду.Про це в понеділок, 26 березня, повідомляють Українські Новини з посиланням на представника прес-служби суду."Сьогодні Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову", - повідомила вона.Позов був розглянутий Верховним Судом як показову справу. Таким чином, рішення Верховного Суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових спорах.15 лютого Верховний Суд відкрив провадження у цій показовій справі, оскільки отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду про законність відмови громадян від ID-карток.Позов у суд 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дігтяр.У позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки.Звернення обгрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування і переконання заперечує, щоб паспорт громадянина України їй робили в формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані.Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і в формі книжечки.Тому, на її думку, виготовлення паспорта в формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.Раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив оформляти паспорти у вигляді книжки.

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