Волинській громаді передали землю вартістю 100 тисяч

У власність громади на Турійщині передано 5 земельних ділянок вартістю понад 100 тисяч гривень.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.На виконання рішень Турійського районного суду, яким задоволено позовні заяви Володимир-Волинської місцевої прокуратури, територіальній громаді Овлочинської сільської ради передано безхазяйне майно – 5 земельних ділянок загальною площею понад 4,6 га та вартістю понад 100 тис грн.Прокуратура звернулася до суду, встановивши у ході опрацювання матеріалів, які надійшли від органів державної влади та місцевого самоврядування, факт невжиття сільрадою заходів задля оформлення права власності на відумерлу спадщину (ніким не успадковані після смерті власників земельні ділянки) громадян, які були безхазяйним майном.Нині ж за органом місцевого самоврядування зареєстровано право комунальної власності на цю землю й сільрада зможе нею розпорядитися, у тому числі виділити ділянки у встановленому порядку громадянам (серед яких - учасники АТО) у власність чи користування.