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«Волиньгаз» завершив 2017 рік із збитком у 169 мільйонів

«Волиньгаз» завершив 2017 рік із збитком у 169 мільйонів
Виручка компанії «Волиньгаз» за 2017 рік, яка формуються за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році становила 414,2 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».

Через те, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обгрунтованих витрат «Волиньгазу», видатки компанії перевищили виручку. Це призвело до отримання збитку в розмірі 169,0 млн. грн.

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. Через це діяльність компанії «Волиньгаз» є збитковою вже третій рік поспіль.

Наприклад, розрахунком діючого тарифу передбачено, що «Волиньгаз» закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 6 752 грн.тис. куб. м. без ПДВ. Але середня ціна природного газу в минулому році становила 7 996 грн.тис. куб. без ПДВ.

У діючому тарифі компанії «Волиньгаз» на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 182,3 млн. грн. А вартість закупівлі цього газу на ринку становить 215,9 млн. грн. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб становлять 52% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

За 2017 рік зросли інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більше ніж на 20%

«Волиньгаз» неодноразово зверталась до НКРЕКП, яка встановлює тарифи на розподіл природного газу, з розрахунками економічно обгрунтованих витрат компанії. В 2017 році ПАТ «Волиньгаз» двічі проходило процедуру подання тарифів, однак вони не були затверджені.

У березні поточного року «Волиньгаз» з додержанням усіх процедур вчергове подало до НКРЕКП обґрунтування нового тарифу. Він розроблений згідно з Тимчасовою методикою визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, яка діятиме до 31 березня 2019 року.


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Теги: Волиньгаз, борг, тарифи
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Треба поцікавитися заробітною платою керівництва Волиньгазу, щоб зрозуміти, звідки взялися такі збитки.
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