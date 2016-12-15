Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям

До Волинського краєзнавчого музею передали унікальний прапор, який пройшов через Іловайський котел.Передача відбулася 26 березня, - повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.У Волинський краєзнавчий музей передали унікальну реліквію – прапор роти поліції особливого призначення «Світязь», який пройшов через горезвісний Іловайський котел.Прапор подарував музею ветеран підрозділу, який був ініціатором його виготовлення. Бойовий стяг був розгорнутий 12 липня 2014 року, у день коли особовий склад роти «Світязь» склав присягу на вірність Україні. Вже 13 серпня підрозділ вирушив у зону АТО. Так почалась героїчна історія роти та її стягу.Під час боїв за Іловайськ, броньований автомобіль підрозділу був знищений ворогом. Прапор, який перебував у ньому вцілів, його витягнув Андрій Квач. Він заховав бойове знамено під власний однострій. Опинившись у полоні, його двічі обшукували вороги, але прапор так і не знайшли.Стяг перебував на тілі українського захисника до часу його звільнення. Так, ризикуючи власним життям Андрій Квач врятував бойове знамено підрозділу «Світязь», який нині продовжує виконувати завдання у зоні АТО.