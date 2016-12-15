Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям
Сьогодні, 21:07
До Волинського краєзнавчого музею передали унікальний прапор, який пройшов через Іловайський котел.
Передача відбулася 26 березня, - повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.
У Волинський краєзнавчий музей передали унікальну реліквію – прапор роти поліції особливого призначення «Світязь», який пройшов через горезвісний Іловайський котел.
Прапор подарував музею ветеран підрозділу Андрій Квач, який був ініціатором його виготовлення. Бойовий стяг був розгорнутий 12 липня 2014 року, у день коли особовий склад роти «Світязь» склав присягу на вірність Україні. Вже 13 серпня підрозділ вирушив у зону АТО. Так почалась героїчна історія роти та її стягу.
Під час боїв за Іловайськ, броньований автомобіль підрозділу був знищений ворогом. Прапор, який перебував у ньому вцілів, його витягнув Андрій Квач. Він заховав бойове знамено під власний однострій. Опинившись у полоні, його двічі обшукували вороги, але прапор так і не знайшли.
Стяг перебував на тілі українського захисника до часу його звільнення. Так, ризикуючи власним життям Андрій Квач врятував бойове знамено підрозділу «Світязь», який нині продовжує виконувати завдання у зоні АТО.
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Передача відбулася 26 березня, - повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.
У Волинський краєзнавчий музей передали унікальну реліквію – прапор роти поліції особливого призначення «Світязь», який пройшов через горезвісний Іловайський котел.
Прапор подарував музею ветеран підрозділу Андрій Квач, який був ініціатором його виготовлення. Бойовий стяг був розгорнутий 12 липня 2014 року, у день коли особовий склад роти «Світязь» склав присягу на вірність Україні. Вже 13 серпня підрозділ вирушив у зону АТО. Так почалась героїчна історія роти та її стягу.
Під час боїв за Іловайськ, броньований автомобіль підрозділу був знищений ворогом. Прапор, який перебував у ньому вцілів, його витягнув Андрій Квач. Він заховав бойове знамено під власний однострій. Опинившись у полоні, його двічі обшукували вороги, але прапор так і не знайшли.
Стяг перебував на тілі українського захисника до часу його звільнення. Так, ризикуючи власним життям Андрій Квач врятував бойове знамено підрозділу «Світязь», який нині продовжує виконувати завдання у зоні АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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