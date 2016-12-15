вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям

Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям
До Волинського краєзнавчого музею передали унікальний прапор, який пройшов через Іловайський котел.

Передача відбулася 26 березня, - повідомили у Волинському краєзнавчому музеї.

У Волинський краєзнавчий музей передали унікальну реліквію – прапор роти поліції особливого призначення «Світязь», який пройшов через горезвісний Іловайський котел.

Прапор подарував музею ветеран підрозділу Андрій Квач, який був ініціатором його виготовлення. Бойовий стяг був розгорнутий 12 липня 2014 року, у день коли особовий склад роти «Світязь» склав присягу на вірність Україні. Вже 13 серпня підрозділ вирушив у зону АТО. Так почалась героїчна історія роти та її стягу.

Під час боїв за Іловайськ, броньований автомобіль підрозділу був знищений ворогом. Прапор, який перебував у ньому вцілів, його витягнув Андрій Квач. Він заховав бойове знамено під власний однострій. Опинившись у полоні, його двічі обшукували вороги, але прапор так і не знайшли.

Стяг перебував на тілі українського захисника до часу його звільнення. Так, ризикуючи власним життям Андрій Квач врятував бойове знамено підрозділу «Світязь», який нині продовжує виконувати завдання у зоні АТО.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прапор, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям
Сьогодні, 21:07
Кіберполіція затримала українського хакера, котрий взламував комп'ютери світових банків
Сьогодні, 20:38
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих*
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня
Сьогодні, 20:00
У Львові чоловіка облили кислотою
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
У місті на Волині легалізували прапор УПА У місті на Волині легалізували прапор УПА
15 березень, 07:22
Райрада на Волині проголосувала проти прапора УПА Райрада на Волині проголосувала проти прапора УПА
03 березень, 00:46
Волинський воїн подарував дітям прапор з підписами бойових побратимів Волинський воїн подарував дітям прапор з підписами бойових побратимів
15 грудень, 2016, 16:54
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 березня
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 2
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
Сьогодні, 12:30
 1
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Волинський музей отримав реліквію, яку рятували, ризикуючи життям
Сьогодні, 21:07
 0
Кіберполіція затримала українського хакера, котрий взламував комп'ютери світових банків
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8