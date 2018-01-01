Муніципали розсікатимуть у Луцьку на новенькому Renault Duster
Сьогодні, 21:24
Працівники групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради їздитимуть на новому автомобілі Renault Duster.
Світлинами новенького авто похвалилися на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Автомобіль Renault Duster, який нещодавно придбали для потреб відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька, вже з 24 березня успішно працює вулицями міста.
Новий транспорт забрендовано в кольори департаменту муніципальної варти, що додасть йому впізнаваності на вулицях Луцька.
«067-0000-679 – це номер гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування», - йдеться у повідомленні.
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Світлинами новенького авто похвалилися на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Автомобіль Renault Duster, який нещодавно придбали для потреб відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька, вже з 24 березня успішно працює вулицями міста.
Новий транспорт забрендовано в кольори департаменту муніципальної варти, що додасть йому впізнаваності на вулицях Луцька.
«067-0000-679 – це номер гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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