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Муніципали розсікатимуть у Луцьку на новенькому Renault Duster

Муніципали розсікатимуть у Луцьку на новенькому Renault Duster
Працівники групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради їздитимуть на новому автомобілі Renault Duster.

Світлинами новенького авто похвалилися на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

Автомобіль Renault Duster, який нещодавно придбали для потреб відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька, вже з 24 березня успішно працює вулицями міста.

Новий транспорт забрендовано в кольори департаменту муніципальної варти, що додасть йому впізнаваності на вулицях Луцька.

«067-0000-679 – це номер гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування», - йдеться у повідомленні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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