Муніципали розсікатимуть у Луцьку на новенькому Renault Duster





Світлинами новенького авто похвалилися на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.



Автомобіль Renault Duster, який нещодавно придбали для потреб відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька, вже з 24 березня успішно працює вулицями міста.



Новий транспорт забрендовано в кольори департаменту муніципальної варти, що додасть йому впізнаваності на вулицях Луцька.



«067-0000-679 – це номер гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування», - йдеться у повідомленні.





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