У книгозбірні в Луцьку презентували популярний роман
Сьогодні, 22:02
У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із Анастасією Левковою – письменницею, літературознавцем, журналісткою, заступником директора з розвитку Українського інституту книги.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці книгозбірні у соціальній мережі Facebook.
Анастасія Левкова є ідейним натхненником та куратором проекту «Приватна урбаністика» на сайті «Тиждень.ua» (tyzhden.ua); вона - ведуча «Радіокнигарні з Анастасією Левковою» на кримськотатарському радіо «Хаят». У минулому - арт-директорка мережі книгарень «Є». Автор колонок, статей (переважно про книжки та про міста), інтерв’ю (переважно з письменниками й літературознавцями) у виданнях «Тиждень», «ЛітАкцент».
Гостя розповіла, що цікавиться імагологією (образами міст, країн, націй), питаннями колективної та індивідуальної пам’яті й забуття — про це й пише.
Але головною темою була презентація книги «Старшокласниця. Першокурсниця».
Говорили про справжні щоденники, які авторка книжки вела понад десятиліття тому, про «ідеальних» персонажів, про мовну ситуацію, про рідне місто героїні, яке у романі не має назви, про Могилянку, чия назва у тексті також не згадана жодного разу. Виявилось, що роман зацікавив не тільки школярів та молодь, а й дорослого читача.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці книгозбірні у соціальній мережі Facebook.
Анастасія Левкова є ідейним натхненником та куратором проекту «Приватна урбаністика» на сайті «Тиждень.ua» (tyzhden.ua); вона - ведуча «Радіокнигарні з Анастасією Левковою» на кримськотатарському радіо «Хаят». У минулому - арт-директорка мережі книгарень «Є». Автор колонок, статей (переважно про книжки та про міста), інтерв’ю (переважно з письменниками й літературознавцями) у виданнях «Тиждень», «ЛітАкцент».
Гостя розповіла, що цікавиться імагологією (образами міст, країн, націй), питаннями колективної та індивідуальної пам’яті й забуття — про це й пише.
Але головною темою була презентація книги «Старшокласниця. Першокурсниця».
Говорили про справжні щоденники, які авторка книжки вела понад десятиліття тому, про «ідеальних» персонажів, про мовну ситуацію, про рідне місто героїні, яке у романі не має назви, про Могилянку, чия назва у тексті також не згадана жодного разу. Виявилось, що роман зацікавив не тільки школярів та молодь, а й дорослого читача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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