У книгозбірні в Луцьку презентували популярний роман

У Волинській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із– письменницею, літературознавцем, журналісткою, заступником директора з розвитку Українського інституту книги.Про це йдеться у повідомленні на сторінці книгозбірні у соціальній мережі Facebook.Анастасія Левкова є ідейним натхненником та куратором проекту «Приватна урбаністика» на сайті «Тиждень.ua» (tyzhden.ua); вона - ведуча «Радіокнигарні з Анастасією Левковою» на кримськотатарському радіо «Хаят». У минулому - арт-директорка мережі книгарень «Є». Автор колонок, статей (переважно про книжки та про міста), інтерв’ю (переважно з письменниками й літературознавцями) у виданнях «Тиждень», «ЛітАкцент».Гостя розповіла, що цікавиться імагологією (образами міст, країн, націй), питаннями колективної та індивідуальної пам’яті й забуття — про це й пише.Але головною темою була презентація книги «Старшокласниця. Першокурсниця».Говорили про справжні щоденники, які авторка книжки вела понад десятиліття тому, про «ідеальних» персонажів, про мовну ситуацію, про рідне місто героїні, яке у романі не має назви, про Могилянку, чия назва у тексті також не згадана жодного разу. Виявилось, що роман зацікавив не тільки школярів та молодь, а й дорослого читача.