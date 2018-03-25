Волинський поет отримав міжнародну медаль

Василь Слапчук.



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За поданням президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменника та перекладача Сергія Дзюби, цьогорічну нагороду – почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) за визначну творчу діяльність отримали поети з трьох країн.



Талановиті поети з України, Казахстану та Білорусі стали переможцями Міжнародного літературно-мистецького фестивалю (Італія – Німеччина – Україна).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) отримали чотири відомі поети, зокрема волинянинПро це повідомляє Буквоїд За поданням президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменника та перекладача, цьогорічну нагороду – почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) за визначну творчу діяльність отримали поети з трьох країн.Талановиті поети з України, Казахстану та Білорусі стали переможцями Міжнародного літературно-мистецького фестивалю (Італія – Німеччина – Україна).

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