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Волинський поет отримав міжнародну медаль

Волинський поет отримав міжнародну медаль
Цьогоріч почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) отримали чотири відомі поети, зокрема волинянин Василь Слапчук.

Про це повідомляє Буквоїд.

За поданням президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменника та перекладача Сергія Дзюби, цьогорічну нагороду – почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) за визначну творчу діяльність отримали поети з трьох країн.

Талановиті поети з України, Казахстану та Білорусі стали переможцями Міжнародного літературно-мистецького фестивалю (Італія – Німеччина – Україна).

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Теги: Василь Слапчук, нагорода
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