Волинський поет отримав міжнародну медаль
Сьогодні, 06:54
Цьогоріч почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) отримали чотири відомі поети, зокрема волинянин Василь Слапчук.
Про це повідомляє Буквоїд.
За поданням президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменника та перекладача Сергія Дзюби, цьогорічну нагороду – почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) за визначну творчу діяльність отримали поети з трьох країн.
Талановиті поети з України, Казахстану та Білорусі стали переможцями Міжнародного літературно-мистецького фестивалю (Італія – Німеччина – Україна).
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Про це повідомляє Буквоїд.
За поданням президента Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменника та перекладача Сергія Дзюби, цьогорічну нагороду – почесну міжнародну медаль Франческо Петрарки (Італія) за визначну творчу діяльність отримали поети з трьох країн.
Талановиті поети з України, Казахстану та Білорусі стали переможцями Міжнародного літературно-мистецького фестивалю (Італія – Німеччина – Україна).
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