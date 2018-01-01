Молодик утік із маршрутки з чужими грошима





Про це пише



Інцидент стався сьогодні, 26 березня, близько 18:00 у маршрутці № 9. Перед мостом на проспекті Перемоги жінка передала 200 гривень за проїзд. Молодий чоловік, який стояв біля сидіння водія, взяв решту, аби нібито віддати пасажирці. Проте, коли маршрутне таксі зупинилося на зупинці біля «Порт Сіту», молодик вискочив із салону і побіг у напрямку торгово-розважального центру.



Пасажири здійняли галас, проте молодого чоловіка вже не було й видно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в маршрутці молодий чоловік забрав чужу решту і вискочив з салону.Про це пише Конкурент з посиланням на очевидців.Інцидент стався сьогодні, 26 березня, близько 18:00 у маршрутці № 9. Перед мостом на проспекті Перемоги жінка передала 200 гривень за проїзд. Молодий чоловік, який стояв біля сидіння водія, взяв решту, аби нібито віддати пасажирці. Проте, коли маршрутне таксі зупинилося на зупинці біля «Порт Сіту», молодик вискочив із салону і побіг у напрямку торгово-розважального центру.Пасажири здійняли галас, проте молодого чоловіка вже не було й видно.

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