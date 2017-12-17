Скандальна ситуація у луцькій маршрутці виявилася фейком

Прецедент щодо порваного водієм посвідчення учаснику АТО, який зацікавив голову Волинської ОДА Олександра Савченка, не знайшов підтвердження.



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Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський розповів, що атовці провели власне розслідування прецеденту з посвідченням учасника бойових дій, яке нібито порвав водій маршрутки. Вони виявили, що такого факту насправді не було, це – фейк.



Представники організації сконтактували з авторкою допису від 4 березня в мережі Facebook, в якому вона писала про інцидент, пов'язаний з водієм луцької маршрутки № 3 та учасником АТО. Виявилось, що вона навіть не була безпосереднім свідком ситуації.



Як розповів Олег Кобилинський, зі слів авторки, на момент, коли в громадський транспорт зайшов згаданий атовець, там вже сиділо п'ятеро учасників бойових дій. Однак, саме одному чоловіку водій нібито порвав посвідчення учасника бойових дій.



«Навіть логічно обдумати цю ситуацію, то такого не могло б бути, щоб п'ять учасників АТО водій взяв в салон, а шостому порвав посвідчення», – пояснює Олег Кобилинський.



До того ж, зі слів Кобилинського, авторка резонансного допису почала плутатись в своїх свідченнях. Спочатку говорила, що про цей випадок їй розповів її чоловік, а потім говорила, що це був її брат. Опісля взагалі зізналась, що шкодує, що зробила цей допис в мережі, і сказала, що чоловік заборонив їй спілкуватись з будь-ким на цю тему.



До того ж в тижневий період після інциденту в маршрутці до військового комісаріату атовець з маршрутки не звертався. Хоча в цей період було одне звернення від чоловіка з Любешова. Однак, коли його спитали, де він служив і попросили здати папірець, який він приніс, чоловік (який, до речі, перебував в стані алкогольного сп'яніння) втік звідти.



«Навіть не факт, що це був учасник бойових дій. Може бути це й «липове» посвідчення. Адже знаємо факти, коли люди роблять собі несправжні документи, аби їздити безкоштовно», – сказав Олег Кобилинський, додавши, що цей чоловік. який приходив в військкомат, ніяк не пов'язаний з тим, що нібито був в маршрутці.



Пізніше, намагаючись все ж таки знайти за прізвищем постраждалу особу, виявили, що такого атовця немає в базі учасників бойових дій.



«Коли почали досліджувати цей інцидент, то зрозуміли, що немає чого розбиратись з фактом, якого не було. Маршрутка № 3 їде до військового госпіталю, потік учасників бойових дій тут найвищий, і найлояльніші до атовців водії», – зазначив Олег Кобилинський.



Чоловік зазначає, що учасники організації ретельно відстежують всю інформацію, пов'язану з учасниками АТО, і досить часто новини на кшталт «Учаснику АТО не дали земельної ділянки», «не дали квартири» і їм подібні не відповідають дійсності.



Олег Кобилинський вважає, що така дезінформація вигідна комусь для того, аби підбурювати населення й маніпулювати загостреним почуттям справедливості інших учасників АТО, які повернулись з війни.



Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін (яке й обслуговує маршрут № 3) сказав, що на підприємстві проводилось службове розслідування, брали пояснення у всіх водіїв і виявили, що інформація про порване посвідчення, яка набрала великого резонансу в окремих ЗМІ, не отримала підтвердження. Також з цього приводу ніхто (зокрема, нібито постраждалий від дій водія автотранспортного підприємства) до директора не звертався.



«Значить, це комусь було цікаво. А чому? Нехай буде на його совісті», – сказав Сергій Дьомін.



Начальник управління «Укртрансбезпеки» Віталій Конончук повідомив, що про цей випадок вони дізнались безпосередньо із повідомлень ЗМІ. Тому вже 5 березня на АТП, якому належить маршрутка, провели перевірку.



Особу, яка, можливо, вчиняла протиправні дії, не встановили. Оскільки не відомо ані часу, коли стався інцидент, ані номеру маршрутки, а в день на рейс виходить 9 транспортних засобів.



«Цілком можливо, що це фейк. В мене теж є такі припущення, але відреагувати на це повідомлення відповідним контролюючим органам варто було б», – сказав Віталій Конончук.



Втім, управління «Укртрансбезпеки», провівши перевірку 9 транспортних засобів, виявило інші порушення на підприємстві – це порушення щодо оснащення автобусів засобами пожежогасіння та неналежний санітарний стан маршруток.



«В межах нашої компетенції ми провели всі необхідні заходи з перевірки цього підприємства», – сказав Віталій Конончук



Відтак, перевізника чекає попередження за брудні маршрутки та штраф, а про результати перевірки управління «Укртрансбезпеки» проінформує нового очільника Волинської ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. учаснику АТО, який зацікавив голову Волинської ОДА, не знайшов підтвердження.Про це пише Конкурент Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волинірозповів, що атовці провели власне розслідування прецеденту з посвідченням учасника бойових дій, яке нібито порвав водій маршрутки. Вони виявили, що такого факту насправді не було, це – фейк.Представники організації сконтактували з авторкою допису від 4 березня в мережі Facebook, в якому вона писала про інцидент, пов'язаний з водієм луцької маршрутки № 3 та учасником АТО. Виявилось, що вона навіть не була безпосереднім свідком ситуації.Як розповів Олег Кобилинський, зі слів авторки, на момент, коли в громадський транспорт зайшов згаданий атовець, там вже сиділо п'ятеро учасників бойових дій. Однак, саме одному чоловіку водій нібито порвав посвідчення учасника бойових дій.«Навіть логічно обдумати цю ситуацію, то такого не могло б бути, щоб п'ять учасників АТО водій взяв в салон, а шостому порвав посвідчення», – пояснює Олег Кобилинський.До того ж, зі слів Кобилинського, авторка резонансного допису почала плутатись в своїх свідченнях. Спочатку говорила, що про цей випадок їй розповів її чоловік, а потім говорила, що це був її брат. Опісля взагалі зізналась, що шкодує, що зробила цей допис в мережі, і сказала, що чоловік заборонив їй спілкуватись з будь-ким на цю тему.До того ж в тижневий період після інциденту в маршрутці до військового комісаріату атовець з маршрутки не звертався. Хоча в цей період було одне звернення від чоловіка з Любешова. Однак, коли його спитали, де він служив і попросили здати папірець, який він приніс, чоловік (який, до речі, перебував в стані алкогольного сп'яніння) втік звідти.«Навіть не факт, що це був учасник бойових дій. Може бути це й «липове» посвідчення. Адже знаємо факти, коли люди роблять собі несправжні документи, аби їздити безкоштовно», – сказав Олег Кобилинський, додавши, що цей чоловік. який приходив в військкомат, ніяк не пов'язаний з тим, що нібито був в маршрутці.Пізніше, намагаючись все ж таки знайти за прізвищем постраждалу особу, виявили, що такого атовця немає в базі учасників бойових дій.«Коли почали досліджувати цей інцидент, то зрозуміли, що немає чого розбиратись з фактом, якого не було. Маршрутка № 3 їде до військового госпіталю, потік учасників бойових дій тут найвищий, і найлояльніші до атовців водії», – зазначив Олег Кобилинський.Чоловік зазначає, що учасники організації ретельно відстежують всю інформацію, пов'язану з учасниками АТО, і досить часто новини на кшталт «Учаснику АТО не дали земельної ділянки», «не дали квартири» і їм подібні не відповідають дійсності.Олег Кобилинський вважає, що така дезінформація вигідна комусь для того, аби підбурювати населення й маніпулювати загостреним почуттям справедливості інших учасників АТО, які повернулись з війни.Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701»(яке й обслуговує маршрут № 3) сказав, що на підприємстві проводилось службове розслідування, брали пояснення у всіх водіїв і виявили, що інформація про порване посвідчення, яка набрала великого резонансу в окремих ЗМІ, не отримала підтвердження. Також з цього приводу ніхто (зокрема, нібито постраждалий від дій водія автотранспортного підприємства) до директора не звертався.«Значить, це комусь було цікаво. А чому? Нехай буде на його совісті», – сказав Сергій Дьомін.Начальник управління «Укртрансбезпеки»повідомив, що про цей випадок вони дізнались безпосередньо із повідомлень ЗМІ. Тому вже 5 березня на АТП, якому належить маршрутка, провели перевірку.Особу, яка, можливо, вчиняла протиправні дії, не встановили. Оскільки не відомо ані часу, коли стався інцидент, ані номеру маршрутки, а в день на рейс виходить 9 транспортних засобів.«Цілком можливо, що це фейк. В мене теж є такі припущення, але відреагувати на це повідомлення відповідним контролюючим органам варто було б», – сказав Віталій Конончук.Втім, управління «Укртрансбезпеки», провівши перевірку 9 транспортних засобів, виявило інші порушення на підприємстві – це порушення щодо оснащення автобусів засобами пожежогасіння та неналежний санітарний стан маршруток.«В межах нашої компетенції ми провели всі необхідні заходи з перевірки цього підприємства», – сказав Віталій КонончукВідтак, перевізника чекає попередження за брудні маршрутки та штраф, а про результати перевірки управління «Укртрансбезпеки» проінформує нового очільника Волинської ОДА.

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