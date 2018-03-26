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Суд не віддав до бюджету заставу за Москвича

Суд не віддав до бюджету заставу за Москвича
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відмовили у стягненні в дохід держави застави, внесеної за колишнього директора Луцького комбінату хлібопродуктів №2 Степана Москвича, якого підозрюють у розкраданні зерна на суму в 58,81 мільйона гривень, а також взятті його під варту.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва за результатами розгляду скарги прокурора, - повідомляє «Слово і Діло».

У скарзі прокурор САП зазначав, що Москвич неодноразово відлучався з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу. Наголошується, що підозрюваний протягом січня, ігноруючи покладено обов'язки й розуміючи правові наслідки таких порушень, відвідував населені пункти Луцького району та Луцьк, де проживають більшість свідків.

Також прокурора додав, що поліцейськими органами був забезпечений електронний засіб контролю, в зв'язку з чим Москвич ухилявся від застосування до нього браслета протягом 23-26 січня, обманувши детектива НАБУ та працівників поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Однак, на думку колегії суддів, прокурор просто заявив про порушення Москвичем обов'язків без вказівки, коли саме було допущене підозрюваним порушення обов'язків і якими саме допустимими доказами це підтверджується. Також у суді зазначають, що в судовому засіданні прокурорами САП також не було надано належних, переконливих і достатніх доказів на підтвердження доводів викладених в апеляційній скарзі.

Колегія суддів відмовила в задоволенні апеляції.

Нагадаємо, Москвич вніс заставу.

Раніше суд узяв його під варту з альтернативою застави.


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Теги: Степан Москвич, арешт
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