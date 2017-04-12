Повідомили подробиці втечі лучанина від викрадачів

викраденням та втечі із полону лучанина, якого вивезли у село Городище-2 та били у підвалі будинку.



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Потерпілого побили та забрали все, що в нього було при собі. Чоловіка завезли за тридцять кілометрів від Луцька, вимагали аби він написав розписку у якій просить, щоб за нього виплатили викуп – 2 тисячі доларів.



«Щоб він не зорієнтувався на місцевості, йому на голову надягнули поліетиленовий мішок. І і привезли його в село Городище-2 Луцького району в помешкання одного із зловмисників», - розповіла представниця СК ГУНП в області Анна Павловська.



На щастя зловмисники були неуважними, поки троє викрадачів вийшли на подвір’я, потерпілому вдалося втекти. Поліція затримала двох із трьох зловмисників.



Обидва уже були судимі за скоєння тяжких злочинів. Один із них нещодавно повернувся із тюрми. Про власника помешкання і одного із зловмисників сусіди нічого не знають. Кажуть, бувало інколи до пізна засиджувався з друзями та дебоширив. Слідчі відкрили кримінальне провадження, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.



Сусідка затриманого Ніна розповідає: «Прибігла людина до нас і каже, що її викрали. І він був побитий, труситься все. І все. Десь у погребі тримали його. А як він, бідний, втік, то я не знаю».



Детальніше – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі ізлучанина, якого вивезли у село Городище-2 та били у підвалі будинку.Про це повідомляє 12 канал Потерпілого побили та забрали все, що в нього було при собі. Чоловіка завезли за тридцять кілометрів від Луцька, вимагали аби він написав розписку у якій просить, щоб за нього виплатили викуп – 2 тисячі доларів.«Щоб він не зорієнтувався на місцевості, йому на голову надягнули поліетиленовий мішок. І і привезли його в село Городище-2 Луцького району в помешкання одного із зловмисників», - розповіла представниця СК ГУНП в областіНа щастя зловмисники були неуважними, поки троє викрадачів вийшли на подвір’я, потерпілому вдалося втекти. Поліція затримала двох із трьох зловмисників.Обидва уже були судимі за скоєння тяжких злочинів. Один із них нещодавно повернувся із тюрми. Про власника помешкання і одного із зловмисників сусіди нічого не знають. Кажуть, бувало інколи до пізна засиджувався з друзями та дебоширив. Слідчі відкрили кримінальне провадження, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.Сусідка затриманогорозповідає: «Прибігла людина до нас і каже, що її викрали. І він був побитий, труситься все. І все. Десь у погребі тримали його. А як він, бідний, втік, то я не знаю».Детальніше – у відео.

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