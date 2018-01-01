Губернатор Волині «пішов» у Facebook

Олександра Савченка.



Сторінку оновили 26 березня.



Наразі на сторінці нового глави Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка – лише два дописи. Власне, це – поширення повідомлень з офіційного сайту ОДА.









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