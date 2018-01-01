Губернатор Волині «пішов» у Facebook
26 березень, 23:31
У соціальній мережі Facebook з’явилася персональна сторінка новопризначеного голови ОДА Олександра Савченка.
Сторінку оновили 26 березня.
Наразі на сторінці нового глави Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка – лише два дописи. Власне, це – поширення повідомлень з офіційного сайту ОДА.
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Сторінку оновили 26 березня.
Наразі на сторінці нового глави Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка – лише два дописи. Власне, це – поширення повідомлень з офіційного сайту ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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