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Губернатор Волині «пішов» у Facebook

Губернатор Волині «пішов» у Facebook
У соціальній мережі Facebook з’явилася персональна сторінка новопризначеного голови ОДА Олександра Савченка.

Сторінку оновили 26 березня.

Наразі на сторінці нового глави Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка – лише два дописи. Власне, це – поширення повідомлень з офіційного сайту ОДА.

Губернатор Волині «пішов» у Facebook



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Теги: Олександр Савченко, Волинська ОДА
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