Аварія в Луцьку: авто на «бляхах» влетіло у маршрутку з пасажирами
Сьогодні, 00:19
У Луцьку на вулиці Архітектора Метельницького на повороті на вулицю Глушець зіткнулися маршрутка та легковик на єврореєстрації.
Аварія трапилася 26 березня, - пише Волинь24.
Водій автомобіля Ford на польській реєстрації порушив правила дорожнього руху і в'їхав у маршрутку «Луцьк-Локачі-Конюхи». У автобусі були пасажири, які після аварії вийшли з транспортного засобу.
У результаті аварії маршрутка та легковик зазнали значних механічних ушкоджень.
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Аварія трапилася 26 березня, - пише Волинь24.
Водій автомобіля Ford на польській реєстрації порушив правила дорожнього руху і в'їхав у маршрутку «Луцьк-Локачі-Конюхи». У автобусі були пасажири, які після аварії вийшли з транспортного засобу.
У результаті аварії маршрутка та легковик зазнали значних механічних ушкоджень.
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