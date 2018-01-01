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Аварія в Луцьку: авто на «бляхах» влетіло у маршрутку з пасажирами

Аварія в Луцьку: авто на «бляхах» влетіло у маршрутку з пасажирами
У Луцьку на вулиці Архітектора Метельницького на повороті на вулицю Глушець зіткнулися маршрутка та легковик на єврореєстрації.

Аварія трапилася 26 березня, - пише Волинь24.

Водій автомобіля Ford на польській реєстрації порушив правила дорожнього руху і в'їхав у маршрутку «Луцьк-Локачі-Конюхи». У автобусі були пасажири, які після аварії вийшли з транспортного засобу.

У результаті аварії маршрутка та легковик зазнали значних механічних ушкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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