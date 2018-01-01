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Як обрати сімейного лікаря: на Волині підписують навчальні угоди

Як обрати сімейного лікаря: на Волині підписують навчальні угоди
На Волині люди вже приходять до поліклінік і підписують декларації з сімейними лікарями у тестовому режимі.

Про це інформує ВРД НСТУ.

«Технічно та морально готові», – кажуть медики перед стартом приписної кампанії.

Укладати договори між сімейними лікарями та пацієнтами в Україні офіційно розпочнуть 1 квітня.

Однак уже зараз люди приходять до поліклінік і підписують декларації в тестовому режимі.

Подробиці – у відео.



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Теги: лікар, Волинь
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