Як обрати сімейного лікаря: на Волині підписують навчальні угоди





Про це інформує



«Технічно та морально готові», – кажуть медики перед стартом приписної кампанії.



Укладати договори між сімейними лікарями та пацієнтами в Україні офіційно розпочнуть 1 квітня.



Однак уже зараз люди приходять до поліклінік і підписують декларації в тестовому режимі.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині люди вже приходять до поліклінік і підписують декларації з сімейними лікарями у тестовому режимі.Про це інформує ВРД НСТУ «Технічно та морально готові», – кажуть медики перед стартом приписної кампанії.Укладати договори між сімейними лікарями та пацієнтами в Україні офіційно розпочнуть 1 квітня.Однак уже зараз люди приходять до поліклінік і підписують декларації в тестовому режимі.Подробиці – у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію