Як обрати сімейного лікаря: на Волині підписують навчальні угоди
Сьогодні, 08:30
На Волині люди вже приходять до поліклінік і підписують декларації з сімейними лікарями у тестовому режимі.
Про це інформує ВРД НСТУ.
«Технічно та морально готові», – кажуть медики перед стартом приписної кампанії.
Укладати договори між сімейними лікарями та пацієнтами в Україні офіційно розпочнуть 1 квітня.
Однак уже зараз люди приходять до поліклінік і підписують декларації в тестовому режимі.
Подробиці – у відео.
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Про це інформує ВРД НСТУ.
«Технічно та морально готові», – кажуть медики перед стартом приписної кампанії.
Укладати договори між сімейними лікарями та пацієнтами в Україні офіційно розпочнуть 1 квітня.
Однак уже зараз люди приходять до поліклінік і підписують декларації в тестовому режимі.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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