Знайшли психічно хвору волинянку, яка зникла з монастиря
Сьогодні, 04:08
Працівники поліції розшукали жінку, яка зникла із монастиря у селі Світязь на Волині.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До поліцейських надійшло повідомлення про зникнення жінки. У селі Світязь вона пішла з монастиря у невідомому напрямку. Вже через дві години правоохоронцям вдалося її розшукати.
Зниклу жінку виявили на одній із вулиць у селі Світязь. Як з’ясувалося, жінка із психічними розладами заблукала.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До поліцейських надійшло повідомлення про зникнення жінки. У селі Світязь вона пішла з монастиря у невідомому напрямку. Вже через дві години правоохоронцям вдалося її розшукати.
Зниклу жінку виявили на одній із вулиць у селі Світязь. Як з’ясувалося, жінка із психічними розладами заблукала.
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