вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли психічно хвору волинянку, яка зникла з монастиря

Знайшли психічно хвору волинянку, яка зникла з монастиря
Працівники поліції розшукали жінку, яка зникла із монастиря у селі Світязь на Волині.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

До поліцейських надійшло повідомлення про зникнення жінки. У селі Світязь вона пішла з монастиря у невідомому напрямку. Вже через дві години правоохоронцям вдалося її розшукати.

Зниклу жінку виявили на одній із вулиць у селі Світязь. Як з’ясувалося, жінка із психічними розладами заблукала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли психічно хвору волинянку, яка зникла з монастиря
Сьогодні, 04:08
Чиновник в уряді погорів на хабарі у перший робочий день
Сьогодні, 02:55
Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*
Сьогодні, 02:02
Скандальна ситуація у луцькій маршрутці виявилася фейком
Сьогодні, 00:57
Аварія в Луцьку: авто на «бляхах» влетіло у маршрутку з пасажирами
Сьогодні, 00:19
Схожі новини
На Волині відкрили першу поліцейську станцію На Волині відкрили першу поліцейську станцію
28 лютий, 23:02
«Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією «Це було крутяк»: діти у захваті від спілкування з поліцією
23 лютий, 21:43
70-річного волинянина затримали за крадіжку дров 70-річного волинянина затримали за крадіжку дров
22 лютий, 11:15
Поліцейським у Ковелі можуть купити нагрудні відеокамери Поліцейським у Ковелі можуть купити нагрудні відеокамери
19 жовтень, 2017, 04:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
26 березень, 12:30
 1
Знайшли психічно хвору волинянку, яка зникла з монастиря
Сьогодні, 04:08
 0
Чиновник в уряді погорів на хабарі у перший робочий день
Сьогодні, 02:55
 0
Благодійний фонд ПриватБанку визнано найкращим благодійником України*
Сьогодні, 02:02
 0
Медіа
відео
1/8