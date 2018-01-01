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Чиновник в уряді погорів на хабарі у перший робочий день

Чиновник в уряді погорів на хабарі у перший робочий день
Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста з питань оборонно-промислового комплексу департаменту інфраструктури та технічного регулювання секретаріату Кабінету Міністрів (СКМУ).

Про це повідомляє Судово-юридична газета в Україні.

Чиновник підозрюється в отриманні хабара обсягом 1000 доларів.

Правоохоронці затримали працівника секретаріату в перший день його роботи на новій посаді.

Встановлено, що напередодні він був переведений в СКМУ з іншого відомства і ще навіть не встиг отримати постійну перепустку.

Оскільки затримання відбулося в рамках досудового розслідування, то, очевидно, правоохоронці вже протягом певного часу «вели» його в рамках попередньої діяльності.

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Теги: хабар
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