Лучани просять «прикрутити» тепло
Сьогодні, 08:44
Протягом 29 лютого-25 березня низка дзвінків в групу оперативного реагування «15-80» стосувалася зниження параметрів опалення.
Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.
За словами директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариси Карп’як, лучани неодноразово телефонували із проханням саме зменшити параметри опалення.
Зокрема, дзвінки надходили із будинків на вулиці Конякіна, проспекті Президента Грушевского тощо. Водночас мешканці будинків на проспекті Молоді та вулиці президента Грушевського скаржилилися на недостатню температуру гарячої води.
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Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.
За словами директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариси Карп’як, лучани неодноразово телефонували із проханням саме зменшити параметри опалення.
Зокрема, дзвінки надходили із будинків на вулиці Конякіна, проспекті Президента Грушевского тощо. Водночас мешканці будинків на проспекті Молоді та вулиці президента Грушевського скаржилилися на недостатню температуру гарячої води.
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Коментарі 1
не треба говорити про весь Луцьк. у нас на Ковельській дуже холодно!!!
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