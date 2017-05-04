Лучани просять «прикрутити» тепло





Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.



За словами директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариси Карп’як, лучани неодноразово телефонували із проханням саме зменшити параметри опалення.



Зокрема, дзвінки надходили із будинків на вулиці Конякіна, проспекті Президента Грушевского тощо. Водночас мешканці будинків на проспекті Молоді та вулиці президента Грушевського скаржилилися на недостатню температуру гарячої води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 29 лютого-25 березня низка дзвінків в групу оперативного реагування «15-80» стосувалася зниження параметрів опалення.Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.За словами директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг», лучани неодноразово телефонували із проханням саме зменшити параметри опалення.Зокрема, дзвінки надходили із будинків на вулиці Конякіна, проспекті Президента Грушевского тощо. Водночас мешканці будинків на проспекті Молоді та вулиці президента Грушевського скаржилилися на недостатню температуру гарячої води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію