У мерії Луцька пообіцяли відновити маршрут №18
Сьогодні, 08:48
Роботу маршруту №18 вже найближчим часом хочуть відновити в Луцьку.
Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.
Директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як повідомила, що лучан неодноразово телефонували із проханням відновити цей маршрут і навіть зареєстрували відповідну петицію. Відтак перший заступник міського голови Григорій Недопад сказав, що маршрут відновлять.
«Дійсно його треба відновити. Він буде відновлений, може навіть найближчим часом», - сказав Недопад.
Він додав, що наразі ведуть переговори з перевізником. Однак, за словами першого заступника міського голови, є проблема – маршрут №18 йде в комплекті, тобто в одному пакеті разом із маршрутом №3.
Тож виникають ускладнення відновлення маршруту №18, аби не переривати рух на маршруті №3, яким люди дістаються до кладовища в Гаразджі.
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Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.
Директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як повідомила, що лучан неодноразово телефонували із проханням відновити цей маршрут і навіть зареєстрували відповідну петицію. Відтак перший заступник міського голови Григорій Недопад сказав, що маршрут відновлять.
«Дійсно його треба відновити. Він буде відновлений, може навіть найближчим часом», - сказав Недопад.
Він додав, що наразі ведуть переговори з перевізником. Однак, за словами першого заступника міського голови, є проблема – маршрут №18 йде в комплекті, тобто в одному пакеті разом із маршрутом №3.
Тож виникають ускладнення відновлення маршруту №18, аби не переривати рух на маршруті №3, яким люди дістаються до кладовища в Гаразджі.
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