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У мерії Луцька пообіцяли відновити маршрут №18

У мерії Луцька пообіцяли відновити маршрут №18
Роботу маршруту №18 вже найближчим часом хочуть відновити в Луцьку.

Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.

Директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як повідомила, що лучан неодноразово телефонували із проханням відновити цей маршрут і навіть зареєстрували відповідну петицію. Відтак перший заступник міського голови Григорій Недопад сказав, що маршрут відновлять.

«Дійсно його треба відновити. Він буде відновлений, може навіть найближчим часом», - сказав Недопад.

Він додав, що наразі ведуть переговори з перевізником. Однак, за словами першого заступника міського голови, є проблема – маршрут №18 йде в комплекті, тобто в одному пакеті разом із маршрутом №3.

Тож виникають ускладнення відновлення маршруту №18, аби не переривати рух на маршруті №3, яким люди дістаються до кладовища в Гаразджі.

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Теги: Луцьк, проблема, транспорт, маршрут 18, варте уваги
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