У мерії Луцька пообіцяли відновити маршрут №18





Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.



Директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як повідомила, що лучан неодноразово телефонували із проханням відновити цей маршрут і навіть зареєстрували відповідну петицію. Відтак перший заступник міського голови Григорій Недопад сказав, що маршрут відновлять.



«Дійсно його треба відновити. Він буде відновлений, може навіть найближчим часом», - сказав Недопад.



Він додав, що наразі ведуть переговори з перевізником. Однак, за словами першого заступника міського голови, є проблема – маршрут №18 йде в комплекті, тобто в одному пакеті разом із маршрутом №3.



Тож виникають ускладнення відновлення маршруту №18, аби не переривати рух на маршруті №3, яким люди дістаються до кладовища в Гаразджі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботу маршруту №18 вже найближчим часом хочуть відновити в Луцьку.Про це стало відомо під час оперативної наради 27 березня.Директор департаменту ЦНАПповідомила, що лучан неодноразово телефонували із проханням відновити цей маршрут і навіть зареєстрували відповідну петицію. Відтак перший заступник міського головисказав, що маршрут відновлять.«Дійсно його треба відновити. Він буде відновлений, може навіть найближчим часом», - сказав Недопад.Він додав, що наразі ведуть переговори з перевізником. Однак, за словами першого заступника міського голови, є проблема – маршрут №18 йде в комплекті, тобто в одному пакеті разом із маршрутом №3.Тож виникають ускладнення відновлення маршруту №18, аби не переривати рух на маршруті №3, яким люди дістаються до кладовища в Гаразджі.

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