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Курс валют у Луцьку на 27 березня

Курс валют у Луцьку на 27 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,085, а продаж - 26,433.

Євро при купівлі становить - 32,180, при продажу - 32,793.

Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,470.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,333, продаж - 7,905.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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