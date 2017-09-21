«Смертоносний» луцький ліфт досі не замінили





Про це під час оперативної наради 27 березня повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.



За словам посадовця, від вересня у місті зупинили 82 ліфти, нині «стоять» ще 16. Однак по 12 з них вже укладені договори, тож до 15 квітня їх відремонтують. Ще по 2 ліфтах ведуть переговори, по одному не визначений уповноважений.



Стосовно ліфта у будинку на проспекті Молоді, де трапився трагічний випадок, то Крась зауважив, що його замінять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ліфт у будинку на проспекті Молоді, де восени 2017 року сталася трагедія і загинула молода жінка , замінять.Про це під час оперативної наради 27 березня повідомив директор департаменту житлово-комунального господарстваЗа словам посадовця, від вересня у місті зупинили 82 ліфти, нині «стоять» ще 16. Однак по 12 з них вже укладені договори, тож до 15 квітня їх відремонтують. Ще по 2 ліфтах ведуть переговори, по одному не визначений уповноважений.Стосовно ліфта у будинку на проспекті Молоді, де трапився трагічний випадок, то Крась зауважив, що його замінять.

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