Обережно, відкритий люк: лучани скаржаться на відкриті колодязі
Сьогодні, 09:16
У Луцьку вже не перший раз мешканці скаржаться на відкриті колодязі на вулиці Львівській, 53 та Кравчука, 10.
Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
За її словами, йдеться про колодязі, які належать ПАТ «Укртелеком». Мешканці міста вже не вперше повідомляють про відкриті колодязі, однак співпраця із ПАТ, за словами Карп’як не в належному стані, тож не завжди вдається оперативно залагодити проблему.
Окрім того, містяни також скаржилися на загиджений перехід під мостом на проспекті перемоги та дитячий майданчик на вулиці Шухевича, 3, та неодноразово телефонували через несвоєчасне та неякісне прибирання території.
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Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
За її словами, йдеться про колодязі, які належать ПАТ «Укртелеком». Мешканці міста вже не вперше повідомляють про відкриті колодязі, однак співпраця із ПАТ, за словами Карп’як не в належному стані, тож не завжди вдається оперативно залагодити проблему.
Окрім того, містяни також скаржилися на загиджений перехід під мостом на проспекті перемоги та дитячий майданчик на вулиці Шухевича, 3, та неодноразово телефонували через несвоєчасне та неякісне прибирання території.
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