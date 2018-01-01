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У Сумах горів студентський гуртожиток

У Сумах горів студентський гуртожиток
17 студентів врятували під час пожежі у Сумах, де сталося загорання на п’ятому поверсі державного університету.

Як повідомляється, в одній із кімнат палали меблі, вогонь вже перекинувся на коридор, - пише ТСН.

На гасіння пожежі прибули п’ять машин та два десятки рятувальників. Поки одні гасили вогонь, інші перевіряли поверхи, де знайшли студентів, які намагалися сховатися від диму.

Причини пожежі наразі з’ясовують.

"Люди перебували в небезпеці, оскільки були в димовій пастці і не могли самостійно вибратися на свіже повітря. Силами ланки димозахисної служби вдалося вивести їх в безпечне місце на вулицю", - повідомив речник МНС у Сумській області Олег Стрілка


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Теги: пожежа, Суми
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