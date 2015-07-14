Лучани скаржаться на зграї безпритульних собак
Сьогодні, 09:36
Мешканці мікрорайону ЛПЗ у Луцьку неодноразово скаржилися на зграї безпритульних собак.
Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
Лучани телефонували на лінію оперативного реагування «15-80» із проханням вирішити питання безпритульних собак. Телефонували, зокрема, мешканці вулиць Супутника, 10, Руданського 8, Ветеранів – ЗОШ №10 та проспекту Перемоги 10.
Окрім того, за словами Карп’як, на зграї собак неодноразово нарікали мешканці ЛПЗ. Також лучани просили відловити собак у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Очільниця ЦНАПу повідомила, що усі звернення передали на реагування у комунальне підприємство «Ласку».
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Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
Лучани телефонували на лінію оперативного реагування «15-80» із проханням вирішити питання безпритульних собак. Телефонували, зокрема, мешканці вулиць Супутника, 10, Руданського 8, Ветеранів – ЗОШ №10 та проспекту Перемоги 10.
Окрім того, за словами Карп’як, на зграї собак неодноразово нарікали мешканці ЛПЗ. Також лучани просили відловити собак у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Очільниця ЦНАПу повідомила, що усі звернення передали на реагування у комунальне підприємство «Ласку».
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