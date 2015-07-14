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Лучани скаржаться на зграї безпритульних собак

Лучани скаржаться на зграї безпритульних собак
Мешканці мікрорайону ЛПЗ у Луцьку неодноразово скаржилися на зграї безпритульних собак.

Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.

Лучани телефонували на лінію оперативного реагування «15-80» із проханням вирішити питання безпритульних собак. Телефонували, зокрема, мешканці вулиць Супутника, 10, Руданського 8, Ветеранів – ЗОШ №10 та проспекту Перемоги 10.

Окрім того, за словами Карп’як, на зграї собак неодноразово нарікали мешканці ЛПЗ. Також лучани просили відловити собак у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Очільниця ЦНАПу повідомила, що усі звернення передали на реагування у комунальне підприємство «Ласку».

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Теги: безпритульні собаки, Ласка
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