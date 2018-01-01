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Пожежа в Кемерово: жителі прийшли на мітинг, бо не вірять владі про кількість загиблих. ВІДЕО

Пожежа в Кемерово: жителі прийшли на мітинг, бо не вірять владі про кількість загиблих. ВІДЕО
Вранці 27 березня на центральну площу російського Кемерово прорвалися понад дві тисячі осіб, які хочуть притягнути до відповідальності владу міста.

Ініціативну групу з жителів російського Кемерово пропустили в один з міських моргів для підрахунку точної кількості загиблих в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня", - пише Корреспондент.

Про це на мітингу в Кемерово оголосив місцевий житель Ігор Востриков, у якого під час пожежі загинули сестра, дружина і троє дітей.

За його словами, перевірити міські морги громадянам запропонував мер Кемерово Ілля Середюк, наразі "людей пустили в морг, їм ніхто не заважає".

Раніше Востриков запропонував родичам загиблих скласти свій список, щоб встановити точну кількість жертв. Жителі міста прийшли з портретами загиблих під час пожежі і вимагають відставки губернатора регіону Амана Тулєєва.

За офіційними даними, кількість жертв пожежі в кемеровському торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" досягла 64, тіла 6 з них залишаються під завалами.


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Теги: Кемерово, пожежа
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