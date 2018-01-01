Пожежа в Кемерово: жителі прийшли на мітинг, бо не вірять владі про кількість загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
Вранці 27 березня на центральну площу російського Кемерово прорвалися понад дві тисячі осіб, які хочуть притягнути до відповідальності владу міста.
Ініціативну групу з жителів російського Кемерово пропустили в один з міських моргів для підрахунку точної кількості загиблих в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня", - пише Корреспондент.
Про це на мітингу в Кемерово оголосив місцевий житель Ігор Востриков, у якого під час пожежі загинули сестра, дружина і троє дітей.
За його словами, перевірити міські морги громадянам запропонував мер Кемерово Ілля Середюк, наразі "людей пустили в морг, їм ніхто не заважає".
Раніше Востриков запропонував родичам загиблих скласти свій список, щоб встановити точну кількість жертв. Жителі міста прийшли з портретами загиблих під час пожежі і вимагають відставки губернатора регіону Амана Тулєєва.
За офіційними даними, кількість жертв пожежі в кемеровському торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" досягла 64, тіла 6 з них залишаються під завалами.
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Ініціативну групу з жителів російського Кемерово пропустили в один з міських моргів для підрахунку точної кількості загиблих в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня", - пише Корреспондент.
Про це на мітингу в Кемерово оголосив місцевий житель Ігор Востриков, у якого під час пожежі загинули сестра, дружина і троє дітей.
За його словами, перевірити міські морги громадянам запропонував мер Кемерово Ілля Середюк, наразі "людей пустили в морг, їм ніхто не заважає".
Раніше Востриков запропонував родичам загиблих скласти свій список, щоб встановити точну кількість жертв. Жителі міста прийшли з портретами загиблих під час пожежі і вимагають відставки губернатора регіону Амана Тулєєва.
За офіційними даними, кількість жертв пожежі в кемеровському торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" досягла 64, тіла 6 з них залишаються під завалами.
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