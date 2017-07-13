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Стартувала реєстрація на cьомий «Lutsk Food Fest»

Стартувала реєстрація на cьомий «Lutsk Food Fest»
У Луцьку 12 та 13 травня відбудеться сьомий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest». Наразі триває реєстрація учасників.

Цього року фестиваль розширить географію учасників та потішить новими смаками й оригінальними форматами.

Тож усіх, хто хоче почастувати лучан і гостей міста цікавими стравами та незвичною подачею, кличуть реєструватися до участі.

Організатори не обмежують рестораторів у фантазії і закликають представити відвідувачам свою кулінарну майстерність. Для цього потрібно заповнити анкету: https://docs.google.com/forms/d/17oE8XLYQVn2o7NuXbksFNMC3dCJQXySCXQkPhYE6EjU/viewform?edit_requested=true

З-поміж усіх заявок оргкомітет обере найцікавіші, аби потішити й приємно здивувати гостей сьомого «Lutsk Food Fest» .

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Теги: Lutsk Food Fest, реєстрація
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