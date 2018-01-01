Волинські прикордонники виявили авто із фальшивими документами





Про це повідомляє



У понеділок, 26 березня, в пункт пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, прибув українець на автомобілі «Audi» 1993 року випуску. Під час огляду транспортного засобу польської реєстрації військовослужбовці Луцького загону зафіксували підроблене доручення на право керування даним авто.



По даному факту до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького загону зафіксували підроблене доручення на право керування авто.Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.У понеділок, 26 березня, в пункт пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, прибув українець на автомобілі «Audi» 1993 року випуску. Під час огляду транспортного засобу польської реєстрації військовослужбовці Луцького загону зафіксували підроблене доручення на право керування даним авто.По даному факту до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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