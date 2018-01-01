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Неначе у раю: цвіт вишні перетворив Китай на казку. ФОТО

Неначе у раю: цвіт вишні перетворив Китай на казку. ФОТО
Рожевий цвіт вишні зазвичай асоціюється з Японією. Однак дивовижні знімки із колоритного Китаю може назавжди змінити цю думку.

Тисячі туристів вирушають до Китаю, щоб побачити неймовірне цвітіння вишні. Країну просто охопили казкові рожеві кольори, від краси яких перехоплює дух, - пише 24 канал.

У Китаї навіть започаткували фестиваль "Шанхайський вишневий цвіт", який відбувається вже в 19-ий раз. На захід збираються місцеві жителі та фотографи з усього світу. Понад 5 тисяч вишень та яблунь упродовж всього квітня тішитимуть туристів неймовірною красою.

Дивіться казкове відео цвітіння вишень в Китаї:



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Теги: Китай сакура, квіти
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