Російських дипломатів висилають із 24 країн світу
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Станом на зараз вже 24 країни світу висилають 139 російських дипломатів.
Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, – пише УНН.
«Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян», – повідомляє Янковський.
Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.
Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.
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Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, – пише УНН.
«Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян», – повідомляє Янковський.
Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.
Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.
In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV— Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 марта 2018 г.
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