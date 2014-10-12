Російських дипломатів висилають із 24 країн світу





Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, – пише



«Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян», – повідомляє Янковський.



Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.



Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV — Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 марта 2018 г.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на зараз вже 24 країни світу висилають 139 російських дипломатів.Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі, – пише УНН «Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян», – повідомляє Янковський.Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

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