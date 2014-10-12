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Російських дипломатів висилають із 24 країн світу

Російських дипломатів висилають із 24 країн світу
Станом на зараз вже 24 країни світу висилають 139 російських дипломатів.

Про це у своєму Twitter повідомляє керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, – пише УНН.

«Насправді, вже 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналась і видворяє 2 росіян», – повідомляє Янковський.

Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.

Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.


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Теги: РФ, війна з Росією
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