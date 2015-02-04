У місті на Волині – антитерористичні навчання
Сьогодні, 10:29
У Володимирі-Волинському київські спецслужбовці проведуть антитерористичні навчання.
Про це розповів міський голова Петро Саганюк на оперативній нараді 27-го березня, – пише БУГ.
Посадовець зазначив, що вже кілька днів спецслужбовці живуть у місті та розробляють план навчань. Нікому невідомо де і як саме їх розпочнуть. Додав, що попередній раз такі навчання проводилися досить давно, тоді ще в міську раду занесли пакет з муляжем вибухівки.
«Тяжко в навчанні, легко в бою. Ви знаєте, що ми прикордонне місто, і ви бачите, яка ситуація в світі, скільки здійснюється терактів. Ми далекі від того, що вони у нас будуть, але такі навчання, мабуть, потрібно провести і побачити, як ми готові. Колись і в міську раду муляж приносили і от прозівав наш черговий. Треба бути уважними і в транспорті, і в адміністративних приміщеннях. Ви бачите, ніхто ні від чого не застрахований», – прокоментував Саганюк.
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Про це розповів міський голова Петро Саганюк на оперативній нараді 27-го березня, – пише БУГ.
Посадовець зазначив, що вже кілька днів спецслужбовці живуть у місті та розробляють план навчань. Нікому невідомо де і як саме їх розпочнуть. Додав, що попередній раз такі навчання проводилися досить давно, тоді ще в міську раду занесли пакет з муляжем вибухівки.
«Тяжко в навчанні, легко в бою. Ви знаєте, що ми прикордонне місто, і ви бачите, яка ситуація в світі, скільки здійснюється терактів. Ми далекі від того, що вони у нас будуть, але такі навчання, мабуть, потрібно провести і побачити, як ми готові. Колись і в міську раду муляж приносили і от прозівав наш черговий. Треба бути уважними і в транспорті, і в адміністративних приміщеннях. Ви бачите, ніхто ні від чого не застрахований», – прокоментував Саганюк.
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