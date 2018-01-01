Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у



Із настанням весни лучани почали наводити лад на своїх присадибних ділянках та прибудинкових територіях. "Хазяйнують вони майстерно: ріжуть гілля дерев та кущів. Одні складають їх на купи та сподіваються, що приберуть комунальники, інші – не знаходять кращого випадку, як розвести багаття та все спалити",



З порушниками вони проводять профілактичні бесіди про шкідливість та заборону спалювання гілля, після чого складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.



Муніципали звертаються до лучан з проханням не розводити багаття, адже в іншому випадку їх каратимуть штрафом в розмірі 340-1360 грн. для фізичних осіб та 850-1700 грн для суб’єктів підприємницької діяльності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Муніципальна варта закликає лучан прибирати за собою зрізане гілля дерев і нагадують про заборону спалювання.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook Із настанням весни лучани почали наводити лад на своїх присадибних ділянках та прибудинкових територіях. "Хазяйнують вони майстерно: ріжуть гілля дерев та кущів. Одні складають їх на купи та сподіваються, що приберуть комунальники, інші – не знаходять кращого випадку, як розвести багаття та все спалити",З порушниками вони проводять профілактичні бесіди про шкідливість та заборону спалювання гілля, після чого складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.Муніципали звертаються до лучан з проханням не розводити багаття, адже в іншому випадку їх каратимуть штрафом в розмірі 340-1360 грн. для фізичних осіб та 850-1700 грн для суб’єктів підприємницької діяльності.

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