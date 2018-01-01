Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання
Сьогодні, 10:37
Муніципальна варта закликає лучан прибирати за собою зрізане гілля дерев і нагадують про заборону спалювання.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Із настанням весни лучани почали наводити лад на своїх присадибних ділянках та прибудинкових територіях. "Хазяйнують вони майстерно: ріжуть гілля дерев та кущів. Одні складають їх на купи та сподіваються, що приберуть комунальники, інші – не знаходять кращого випадку, як розвести багаття та все спалити",
З порушниками вони проводять профілактичні бесіди про шкідливість та заборону спалювання гілля, після чого складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.
Муніципали звертаються до лучан з проханням не розводити багаття, адже в іншому випадку їх каратимуть штрафом в розмірі 340-1360 грн. для фізичних осіб та 850-1700 грн для суб’єктів підприємницької діяльності.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Із настанням весни лучани почали наводити лад на своїх присадибних ділянках та прибудинкових територіях. "Хазяйнують вони майстерно: ріжуть гілля дерев та кущів. Одні складають їх на купи та сподіваються, що приберуть комунальники, інші – не знаходять кращого випадку, як розвести багаття та все спалити",
З порушниками вони проводять профілактичні бесіди про шкідливість та заборону спалювання гілля, після чого складають адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.
Муніципали звертаються до лучан з проханням не розводити багаття, адже в іншому випадку їх каратимуть штрафом в розмірі 340-1360 грн. для фізичних осіб та 850-1700 грн для суб’єктів підприємницької діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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