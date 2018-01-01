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«Де тротуар?!» - лучанин до міської ради. ВІДЕО

«Де тротуар?!» - лучанин до міської ради. ВІДЕО
У Луцьку мешканці скаржаться на жахливий стан доріжки, яка сполучає вулиці Клима Савури та Чехова.

27 березня у Facebook Ярослав Войтович виклав відповідне відео.

"І знову вeсна в Луцьку. Чeхова-Сапалаівка-Клима Савура. Дe тротуар?" - підписав він ролик.

Зауважимо, що дійсно перехід між цими вулицями вкритий суцільним болотом, а мешканці невеликих вулиць в цій частині міста скаржаться на відсутність нормального дорожнього покриття . Зокрема, вулиці Уласа Самчука та Тараса Бульби-Боровця.


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Теги: проблема, інфраструктура, варте уваги
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