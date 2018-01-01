«Де тротуар?!» - лучанин до міської ради. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
У Луцьку мешканці скаржаться на жахливий стан доріжки, яка сполучає вулиці Клима Савури та Чехова.
27 березня у Facebook Ярослав Войтович виклав відповідне відео.
"І знову вeсна в Луцьку. Чeхова-Сапалаівка-Клима Савура. Дe тротуар?" - підписав він ролик.
Зауважимо, що дійсно перехід між цими вулицями вкритий суцільним болотом, а мешканці невеликих вулиць в цій частині міста скаржаться на відсутність нормального дорожнього покриття . Зокрема, вулиці Уласа Самчука та Тараса Бульби-Боровця.
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27 березня у Facebook Ярослав Войтович виклав відповідне відео.
"І знову вeсна в Луцьку. Чeхова-Сапалаівка-Клима Савура. Дe тротуар?" - підписав він ролик.
Зауважимо, що дійсно перехід між цими вулицями вкритий суцільним болотом, а мешканці невеликих вулиць в цій частині міста скаржаться на відсутність нормального дорожнього покриття . Зокрема, вулиці Уласа Самчука та Тараса Бульби-Боровця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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