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Волинянка хотіла дати хабар прокурору. ФОТО

Волинянка хотіла дати хабар прокурору. ФОТО
У Володимирі-Волинському мешканка намагалася дати хабар працівнику одного з відділів місцевої прокуратури.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

Зокрема, волинянка надавала 100 доларів США процесуальному прокурору за не ініціювання питання про зміну раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво.

Жінку затримали. Вирішується питання про повідомлення волинянці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).
Волинянка хотіла дати хабар прокурору. ФОТО

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Теги: хабар, прокуратура
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